Funcţia pe care o introduce platforma de jocuri Roblox pentru a proteja copiii de discuţii cu străinii

1 minut de citit Publicat la 07:00 19 Noi 2025 Modificat la 07:00 19 Noi 2025

Sursa foto: Pexels

Copiii nu vor mai putea discuta cu străini adulți pe Roblox, ca parte a unei extinderi a măsurilor de siguranță. Platforma de jocuri introduce verificarea facială obligatorie pentru accesul la funcțiile de chat, potrivit BBC.

Roblox a fost criticat pentru că a permis tinerilor să acceseze conținut neadecvat și să comunice cu adulții.

În martie, directorul executiv al companiei, Dave Baszucki, a declarat pentru BBC că părinții care sunt îngrijorați „nu ar trebui să-și lase copiii să fie pe Roblox”.

Cu toate acestea, unii părinți și activiști au avertizat că, în ciuda măsurilor de siguranță existente, copiii ar putea totuși să întâlnească conținut neadecvat sau să vorbească cu adulții pe platformă.

Rani Govender, manager de politici pentru siguranța copiilor online la NSPCC, a declarat că tinerii sunt expuși la „riscuri inacceptabile” pe Roblox, „lăsându-i pe mulți vulnerabili la vătămări și abuzuri online”.

Organizația caritabilă a salutat eforturile platformei, dar a cerut Roblox să „se asigure că oferă schimbări pentru copii și să împiedice autorii adulți să vizeze și să manipuleze utilizatorii tineri”.

Platforma a avut o medie de peste 80 de milioane de jucători zilnic în 2024, aproximativ 40% dintre aceștia având sub 13 ani.

Legea privind siguranța online din Regatul Unit are legi stricte pentru toate firmele de tehnologie, menite în mod special să protejeze copiii de pericolele online.

Roblox se confruntă cu procese

În SUA, Roblox se confruntă cu procese în Texas, Kentucky și Louisiana din cauza preocupărilor legate de siguranța copiilor. Roblox declară că va deveni prima platformă mare de jocuri care va face verificarea facială a vârstei o cerință pentru accesarea funcțiilor de chat.

Matt Kaufman, directorul de siguranță al Roblox, a declarat la o conferință de presă că tehnologia de estimare a vârstei este „destul de precisă”.

El a susținut că sistemul poate face estimări apropiate ale intervalului „în termen de unu până la doi ani” pentru utilizatorii cu vârste cuprinse între cinci și 25 de ani. În prezent, poate fi utilizat în mod voluntar de oricine din lume.

Verificările obligatorii vor începe în Australia, Noua Zeelandă și Olanda la începutul lunii decembrie, înainte de a fi extinse la nivel mondial în ianuarie.