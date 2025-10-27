Generalul Ben Hodges explică cum poate fi “îngenuncheată” Rusia: Trebuie să ajutăm Ucraina să facă asta

1 minut de citit Publicat la 19:49 27 Oct 2025 Modificat la 19:49 27 Oct 2025

“Ultimele sancțiuni americane nu sunt suficient de robuste pentru a schimba comportamentul Rusiei.*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Fostul comandant al Forțelor Armate ale SUA în Europa, generalul Ben Hodges, consideră că sancțiunile impuse de administrația Trump împotriva marilor companii petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft nu sunt suficiente pentru a îngenunchea mașinăria de război a lui Vladimir Putin. Generalul Ben Hodges susține, într-un mesaj publicat pe platforma X, că SUA trebuie să ajute Ucraina să distrugă infrastructura petrolieră și să oprească flota fantomă care transportă petrol rusesc.

“Ultimele sancțiuni americane nu sunt suficient de robuste pentru a schimba comportamentul Rusiei. Acest lucru se întâmplă doar dacă ajutăm Ucraina să distrugă infrastructura petrolieră/gazieră rusească și prin oprirea navelor Flotei din Umbră care transportă ilegal petrol rusesc prin Marea Baltică și Marea Neagră”, a scris generalul Ben Hodges.

Excellent by @PhillipsPOBrien Latest US sanctions are not robust enough to change Russian behavior. That only happens if we help Ukraine destroy Russian oil/gas infrastructure and by stopping Shadow Fleet vessels carrying Russian oil illegally thru the Baltic and Black Seas https://t.co/kDPGZYolJ0 — Ben Hodges (@general_ben) October 27, 2025

Potrivit analiștilor economici, a existat o creștere foarte mică a prețului țițeiului, când Trump a anunțat sancțiunile impuse asupra companiilor rusești . Ulterior a existat o corecție treptată în scădere a prețului, ceea ce indică faptul că piețele nu se așteaptă la perturbări.

Sancționarea celor mai mari două companii petroliere din Rusia semnalează o schimbare majoră în abordarea lui Trump față de războiul purtat de regimul lui Vladimir Putin în Ucraina, adaugă publicația citată.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că sancțiunile erau necesare „din cauza refuzului lui Putin de a pune capăt acestui război fără sens” și pe seama faptului că Rosneft și Lukoil sunt responsabile de finanțarea „mașinii de război” a Rusiei.

Bessent a adăugat că Statele Unite sunt pregătite să ia și alte măsuri menite să determine Rusia să pună capăt conflictului.

Trump a calificat sancțiunile drept „extraordinare”, dar experții rămân divizați cu privire la forțarea lui Putin, pe această cale, să încheie războiul și să vină la masa negocierilor.