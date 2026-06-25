George Simion, mesaj nervos din cauză că România a ajutat SUA și este lăudată de Rutte. „Grav, foarte grav”

Liderul partidului AUR, George Simion. Foto: Hepta

George Simion, liderul partidului AUR, a scris joi seară un mesaj nervos, după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat marți, ca exemplu, Italia și România pentru ajutorul oferit SUA în războiul cu Iran. „Grav, foarte grav”, a scris el pe X.

„Mark Rutte, secretarul general al NATO, a afirmat că 500 de avioane americane au decolat de la baze din Italia pentru a sprijini operațiunea militară împotriva Iranului. Iar despre România a menționat că a redus numărul zborurilor comerciale întrucât a trebuit să folosească aeroporturile pentru facilitățile destinate avioanelor-cisternă.

Grav, foarte grav. Iranul se înfurie cumplit și proferează amenințări la adresa Italiei și a României.

Ministrul de Externe italian, Antonio Tajani, a dezmințit public imediat: „Nu am participat niciodată la nicio inițiativă militară”. Apoi l-a sunat pe ministrul de Externe, Araghchi, căruia i-a transmis personal că „Italia nu a participat niciodată la nicio inițiativă militară și nu a autorizat niciodată utilizarea bazelor pentru război împotriva Iranului”.

Oana Țoiu, mai comodă, nu a sunat pe nimeni, doar le-a cerut subalternilor să scrie trei rânduri către presă în care a mormăit ceva privind Carta ONU, menționând moale: „Reiterăm că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice”, bla-bla-bla... E limpede, ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”, a scris Simion, pe X.

Mark Rutte, secretarul general al #NATO, a afirmat că 500 de avioane americane au decolat de la baze ?? din #Italia pentru a sprijini operațiunea militară împotriva Iranului.

Iar despre #România a menționat că a redus numărul zborurilor comerciale întrucât a trebuit să… — ?? George Simion ?? (@georgesimion) June 25, 2026

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marţi că este de acord cu criticile preşedintelui american Donald Trump la adresa NATO, dar a insistat că, în ciuda unor frustrări din cadrul alianţei, membrii europeni ai acesteia au oferit sprijin operaţiunilor militare conduse de SUA şi, în acest sens, a dat drept exemplu România.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, a acuzat joi NATO de „complicitate” în „războiul de agresiune ilegală” lansat împotriva Iranului de Statele Unite şi Israel.

După acuzațiile Iranului, Roma a respins declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte. „

Am discutat cu ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi. Italia nu a participat niciodată la vreo inițiativă militară și nu a autorizat niciodată utilizarea bazelor militare pentru acțiuni de război împotriva Iranului, respectând cu strictețe tratatele încheiate cu Statele Unite”, a transmis vicepremierul Antonio Tajani.