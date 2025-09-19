Germania, acuzată că s-a întors în anii '30 după apariţia unui anunţ antisemit la un magazin: "Accesul evreilor este interzis”

În oraşul german Flensburg, proprietarul unui magazin a provocat indignare după ce a afişat un anunţ controversat. Sursă foto: Getty Images

În oraşul german Flensburg, proprietarul unui magazin a provocat indignare după ce a afişat un anunţ controversat. "Accesul evreilor este interzis. Nu e nimic personal. Fără antisemitism. Pur și simplu nu te suport", a scris patronul pe o foaie de hârtie, notează euronews.com.

Poliția a fost alertată cu privire la acest mesaj, iar purtătorul de cuvânt Philipp Renoncourt a declarat presei locale că semnul a fost îndepărtat „pentru a preveni pericolul” și a evita o escaladare sau o posibilă amenințare la adresa ordinii publice.

Totuși, anunțul cu pricina nu a dispărut complet. Presa locală susţine că mesajul nu mai este afişat în vitrina magazinului, dar este încă clar vizibil pe un perete opus ușii de intrare în magazin.

"Anii 1930 s-au întors. Este aceeași ură veche, doar că scrisă cu un font diferit”, a postat ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, pe X.

Nervi la Flensburg

Cazul a provocat tensiuni în Flensburg și în afara orașului. De asemenea, a născut reacții puternice pe rețelele sociale. Numeroși utilizatori și-au exprimat consternarea și au condamnat conținutul discriminatoriu al panoului. Unii au spus că s-au simțit transportați înapoi în epoca nazistă.

Unii oameni au cerut boicoturi, alții au vrut să știe ce magazin era implicat. În unele cazuri, au existat chiar apeluri la „defăimarea” magazinului sau la incendierea acestuia. Joi dimineață, vitrina magazinului era deja mânjită cu sloganuri precum „Naziști afară”.