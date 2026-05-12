Germania contribuie cu peste 10 milioane de euro pentru înființarea unor centre de pregătire militară în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 09:53 12 Mai 2026 Modificat la 09:53 12 Mai 2026

Suma acoperă finanţarea necesară pentru amenajarea integrală a infrastructurii unui întreg complex de antrenament. FOTO: Getty Images

Germania contribuie deja cu peste 10 milioane de euro (11,7 milioane de dolari) la o iniţiativă a Uniunii Europene de înfiinţare a unor centre de pregătire militară în Ucraina, a declarat luni ministrul german de externe Boris Pistorius, la Kiev, unde s-a aflat într-o vizită de lucru, a relatat dpa, potrivit Agerpres.

Această sumă acoperă finanţarea necesară pentru amenajarea integrală a infrastructurii unui întreg complex de antrenament, a indicat Pistorius.

Este încă un pas în cadrul acestei iniţiative a UE. Astfel de centre au scopul de a contribui la menţinerea armatei ucrainene în stare de pregătire operaţională, inclusiv după un eventual acord de pace cu Rusia, a afirmat ministrul german al apărării.

Iniţiativa respectivă este una din multiplele măsuri menite să consolideze capacitatea Ucrainei de descurajare, a spus Pistorius.

Până în prezent, aproape 27.000 de soldaţi ucraineni au fost instruiţi pe teritoriul Germaniei, a adăugat el.

Cu ocazia vizitei ministrului german al apărării la Kiev, părţile au semnat luni un memorandum privind lansarea programului comun Brave Germany, care vizează dezvoltarea de tehnologii de apărare, inclusiv unei game largi de drone cu o raza de acţiune între 100 km şi peste 1.500 km.

„Germania este astăzi principalul furnizor internaţional de asistenţă în domeniul apărării pentru Ucraina. Sprijinul german reprezintă aproximativ o treime din totalul ajutorului extern primit de ţara noastră. Suntem foarte recunoscători”, a subliniat ministrul ucrainean al apărării Mihailo Fedorov, citat de presa de la Kiev.