Germania şi Olanda au preluat comanda forţelor terestre pe flancul estic al NATO

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Germania şi Olanda au preluat comanda forţelor terestre ale NATO staţionate în Estonia şi Letonia, înfiinţând un nou comandament pentru a întări descurajarea pe flancul estic al Alianţei. „Suntem gata să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru securitatea Europei”, a declarat ministrul german al apărării Boris Pistorius la ceremonia de predare desfăşurată în oraşul de frontieră Valga din Estonia, scrie marți dpa, potrivit Agerpres.

El a descris corpul germano-olandez ca pe o „poveste de succes a integrării militare în Europa” şi „un simbol pentru ceea ce putem realiza atunci când graniţele devin irelevante”.

„Corpul este un model de urmat pentru cooperarea europeană în domeniul apărării şi demonstrează că integrarea multinaţională ne face mai puternici, mai capabili şi mai eficienţi”, a adăugat Pistorius.

Acesta va fi responsabil de exerciţiile militare şi, în cazul unui conflict, de apărarea flancului estic. Cartierul general va servi ca un al doilea centru tactic pentru regiune.

Până în prezent, această responsabilitate a revenit comandamentului NATO din Polonia. Înfiinţarea unui cartier general pentru statele baltice era în discuţie încă de la summit-ul NATO din 2023.

Corpul germano-olandez a fost înfiinţat în 1995 şi are sediul la Munster, iar comanda se roteşte între cele două ţări. Pe lângă Olanda şi Germania, alte 14 state membre NATO contribuie în prezent cu personal.

Cartierul general poate comanda o forţă internaţională de aproximativ 50.000 de soldaţi, iar în trecut a condus mai multe operaţiuni internaţionale.