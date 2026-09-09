Google încheie în Finlanda primul acord nuclear în afara SUA. Investiții de 13 miliarde de euro în megafabrici AI

Fortum și Google vor explora, de asemenea, dezvoltarea unor noi proiecte de energie nucleară și regenerabilă în Finlanda. Sursa foto: Getty Images

Alphabet, compania-mamă a Google, va investi cel puțin 13 miliarde de euro în infrastructura pentru inteligență artificială din Finlanda în următorii doi ani și a semnat primul său contract pentru energie nucleară în afara Statelor Unite, a anunțat compania miercuri, potrivit Reuters.

Acordul din Finlanda include un contract pe 22 de ani pentru achiziționarea a până la 50% din energia produsă de una dintre cele două centrale nucleare ale Finlandei, a anunțat separat operatorul acesteia, Fortum.

Energia nucleară, ca sursă de cantități mari de energie cu emisii reduse de carbon, este unul dintre avantajele pe care le oferă Finlanda în condițiile în care companii precum Microsoft și ByteDance, proprietarul TikTok, precum și Google caută locații pentru centre de date, în timp ce încearcă să țină sub control costurile cu energia și să își atingă obiectivele climatice.

„Acesta este primul acord al Google privind energia nucleară în afara Statelor Unite și considerăm că este o piatră de temelie foarte importantă pentru tot ceea ce facem aici”, a declarat jurnaliștilor, la Helsinki, Ruth Porat, directorul pentru investiții al companiei americane.

Fortum și Google vor explora, de asemenea, dezvoltarea unor noi proiecte de energie nucleară și regenerabilă în Finlanda, au anunțat companiile.

Prețul acțiunilor Fortum a crescut cu 10% miercuri, depășind avansul de 1,4% al indicelui de referință al bursei de la Helsinki.

Alphabet și-a majorat în acest an investițiile globale la un nivel cuprins între 195 și 205 miliarde de dolari, în încercarea de a profita de cererea tot mai mare pentru capacități de calcul. Google a declarat că acordul privind investițiile în inteligență artificială din Finlanda este cel mai mare de până acum în Europa.

Care vor fi investițiile în Finlanda

Investițiile vor include centre de date, îmbunătățiri ale rețelei electrice, precum și proiecte de energie curată și baterii care vor susține servicii precum Gemini, Search, Maps și YouTube, a transmis Google într-un comunicat.

„Noua infrastructură digitală va constitui baza pentru pregătirea digitală, inovarea și dezvoltarea inteligenței artificiale în Finlanda și, la nivel mai larg, în Europa”, a transmis compania.

Investiția, care va fi realizată în 2027 și 2028, va contribui cu aproximativ 3,6 miliarde de dolari la produsul intern brut al Finlandei în perioada de construcție și se estimează că va susține aproximativ 7.000 de locuri de muncă anual după intrarea în funcțiune, a declarat Google.

Premierul Finlandei, Petteri Orpo, a declarat într-un comunicat că decizia Google reprezintă „o dovadă clară a punctelor noastre forte”.

„Valoarea economiei bazate pe date depășește cu mult investițiile directe, contribuind la stimularea inovării, cercetării și dezvoltării”, a adăugat el.

În comunicatul său, compania de utilități Fortum a precizat că acordul de achiziție pe termen lung oferă certitudine economică pentru prelungirea duratei de viață și modernizarea centralei nucleare Loviisa până în 2050. Centrala este situată în apropierea centrului de date al Google din Hamina.

Pe lângă cantitățile mari de energie cu emisii reduse, clima rece a Finlandei contribuie la reducerea costurilor, deoarece scade cantitatea de energie necesară pentru gestionarea căldurii produse de centrele de date.