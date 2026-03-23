Grecia anunță subvenții pentru a proteja consumatorii și fermierii de creșterea prețurilor la energie

Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei. sursa foto: Hepta

Grecia va oferi subvenții în valoare de 300 de milioane de euro ,în aprilie și mai, pentru a ajuta consumatorii și fermierii să facă față creșterii prețurilor la energie, cauzate de războiul din Iran, a declarat luni prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, notează Ekathimerini.

Guvernul va subvenționa motorina la punctele de distribuție cu 0,16 euro pe litru, ceea ce se traduce într-un beneficiu estimat de 0,20 euro pe litru pentru consumatori și companii, TVA inclus. Gospodăriile vor primi sprijin specific prin intermediul unui card digital de combustibil, în timp ce fermierii vor primi o subvenție de 15% la achizițiile de îngrășăminte pentru a compensa creșterile bruște de prețuri. Operatorii de feriboturi vor primi, de asemenea, asistență financiară, legată de reduceri obligatorii la bilete.

Vor fi impozitate şi câştigurile din cazinouri

În plus, profiturile din jocurile online „în stil cazinou” vor fi impozitate pentru a genera venituri suplimentare de 100 de milioane de euro.

Mitsotakis a declarat că inițiativa va acoperi costurile nu numai din fonduri publice, ci și din sectoare care înregistrează o profitabilitate crescută, „menținând în același timp o amprentă socială mai mică”.

Prețurile petrolului au scăzut brusc luni după ce președintele Donald Trump a declarat că SUA și Iranul au avut discuții productive, ceea ce l-a determinat să ordone oprirea atacurilor împotriva infrastructurii energetice cheie din țară. Ulterior, a crescut la fel de brusc, după ce Iranul a negat că sunt negocieri.