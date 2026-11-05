Gavin Newsom comută pedepsele a 548 condamnați la moarte în California după eșecul execuției Christinei Pike

1 minut de citit Publicat la 23:27 05 Noi 2026 Modificat la 00:16 06 Noi 2026

Anunțul lui Newsom vine într-un moment în care pedeapsa cu moartea este din nou supusă unei examinări atente. Colaj foto: Hepta/Profimedia Images

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat joi că transformă toate condamnările la moarte din statul său în pedepse cu închisoarea pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, potrivit CNN.

„Decizia mea de astăzi vine după aproape trei decenii în care m-am opus în mod deschis, în calitate de oficial ales, execuțiilor autorizate de stat”, a scris Newsom într-o scrisoare deschisă adresată locuitorilor Californiei, publicată de biroul său.

Măsura va afecta viețile a 548 de persoane din acest stat, care „formează cel mai mare culoar al morții din emisfera vestică”, a declarat Newsom, care ia în considerare o candidatură la președinția SUA în 2028.

Anunțul lui Newsom vine într-un moment în care pedeapsa cu moartea este din nou supusă unei examinări atente, după eșecul execuției Christinei Pike în Tennessee, la sfârșitul lunii septembrie.

În săptămânile care au trecut de când Pike a supraviețuit administrării a două doze de pentobarbital, Tennessee a suspendat execuțiile rămase programate în stat. Cu toate acestea, cererile de oprire a execuțiilor în alte state au fost respinse de instanțe. Trei injecții letale erau programate joi, Florida și Alabama intenționând să execute doi bărbați la câteva ore după o execuție în Indiana.

Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU) a salutat joi, într-un comunicat, decizia lui Newsom, afirmând că aceasta reprezintă „un pas istoric către abolirea pedepsei cu moartea în California și în întreaga țară”.

„Aceste comutări reflectă ceea ce cere justiția: încetarea unei pedepse rasiste, predispuse la erori și inumane, care a împovărat California mult prea mult timp”, a declarat Anthony D. Romero, directorul executiv al ACLU. „Prin acest pas, guvernatorul Newsom a afirmat că pedeapsa cu moartea nu își are locul în California și a dat dovadă de un curaj real, confruntând direct nedreptatea rasială.”

Printre deținuții condamnați la moarte din California se numără criminalul în serie Randy Kraft, cunoscut și sub numele de „Strangulatorul din sudul Californiei”; Charles Ng, condamnat pentru uciderea a 11 persoane în California, în anii 1980; și Richard Allen Davis, care a răpit-o și ucis-o pe Polly Klass, în vârstă de 12 ani, în 1993.