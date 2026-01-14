Guvernul britanic renunţă la planurile de a face obligatorie o carte de identitate pentru a lucra în Regatul Unit

Echipa lui Keir Starmer a trebuit să renunţe la mai multe reforme în ultimele luni / Sursa foto: Getty Images

Premierul britanic Keir Starmer şi-a aparat miercuri decizia de a abandona planul de a crea o carte de identitate obligatorie pentru a lucra în Regatul Unit, o măsură prezentată iniţial ca o modalitate de combatere a imigraţiei ilegale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

În septembrie, liderul guvernului laburist afirmase că o carte de identitate digitală obligatorie pentru cetăţenii şi rezidenţii străini "ar face mai dificilă munca ilegală" în Regatul Unit. "Trebuie să ştim cine se află în ţara noastră", a spus el.

În Regatul Unit, o ţară care s-a opus mult timp controalelor de identitate şi în care nu există o carte de identitate, anunţul a stârnit o îngrijorare considerabilă, alimentată de un flux continuu de dezinformare din partea extremei drepte.

Miercuri, guvernul a revenit parţial asupra acestui proiect, reafirmându-şi în acelaşi timp angajamentul de a preveni munca ilegală.

"Sunt hotărât să fac mai dificilă munca ilegală în această ţară şi de aceea vor fi instituite controale. Acestea vor fi digitale şi obligatorii", a insistat Keir Starmer, întrebat pe această temă de liderul opoziţiei, Kemi Badenoch.

Anterior, ministrul finanţelor, Rachel Reeves, declarase la BBC că va deveni "obligatoriu un document de identitate digital pentru a lucra în Regatul Unit".

"Întrebarea acum este dacă acesta ar trebui să fie un singur document de identitate, o carte de identitate digitală sau dacă poate fi o viză electronică sau un paşaport electronic", a continuat ea. "Suntem destul de flexibili în ceea ce priveşte forma pe care o va lua acesta", a spus ea.

"Această măsură a fost absurdă şi noi (conservatorii) suntem încântaţi să vedem că dispare", a declarat Kemi Badenoch în Camera Comunelor.

Pentru Nigel Farage, din partidul anti-imigraţie Reform UK, abandonarea unei cărţi de identitate obligatorii reprezintă "o victorie pentru libertatea individuală împotriva unui guvern autoritar şi îngrozitor".

Potrivit The Times, aceasta este a 13-a schimbare de direcţie a guvernului laburist, ajuns la putere în iulie 2024.

Echipa lui Keir Starmer a trebuit să renunţe la mai multe reforme în ultimele luni, de exemplu la planul său de reducere a indemnizaţiilor de invaliditate şi de boală la începutul lunii iulie, după nemulţumirea mai multor parlamentari din propriul său partid.