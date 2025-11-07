Guvernul bulgar anunță trei noi poduri peste Dunăre, după ce a bătut obrazul autorităților de la București: "E un obiectiv strategic"

Guvernul bulgar vrea să construiască trei noi poduri peste Dunăre. FOTO: Hepta

Guvernul bulgar vrea să construiască trei noi poduri peste Dunăre, precizând că aceste proiecte de infrastructură nu reprezintă doar o problemă bilaterală între Bulgaria și România, ci o prioritate strategică pentru prosperitatea întregii Uniuni Europene, au transmis Focus News și BTA.

Ministrul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov a transmis în timpul unei întâlniri cu oficialii europeni că Guvernul de la Sofia vrea trei noi poduri peste Dunăre.

Precizările lui Karadjov vin după ce ministrul bulgar a criticat aspru România pentru obstacolele sistemice în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării.

„Construcția mai rapidă a celui de-al treilea pod peste Dunăre și încheierea acordurilor pentru încă două – Silistra-Călărași și Nikopol-Turnu Măgurele – sunt priorități cheie pentru Bulgaria”, a declarat Karadjov. El a subliniat că Bulgaria a accelerat la maximum procedurile din cadrul proiectului Fast Danube 2.

„Sunt convins că vom primi cel mai mare sprijin din partea Comisiei Europene. Aceste proiecte depășesc interesele naționale - sunt importante pentru întreaga Uniune”, a adăugat el.

Deși România și Bulgaria împart nu mai puțin de 406 kilometri de frontieră de-a lungul fluviului Dunărea, doar două poduri au fost construite până acum.

Proiectul unui al treilea pod, Giurgiu – Ruse 2, a intrat în faza de dezvoltare, după 10 ani de la anunțarea acestui obiectiv.

"Europa are nevoie de mai multă conectivitate de-a lungul Dunării"

Mai multe poduri pe Dunăre, între România și Bulgaria, vor aduce un impuls economic întregii regiuni, a mai spus ministrul Bulgar: „Europa are nevoie de mai multă conectivitate de-a lungul Dunării. Fiecare pod nou este o investiție nu numai în infrastructură, ci și în viitorul popoarelor noastre”, a declarat ministrul.

El a subliniat că noile facilități vor stimula construcția infrastructurii aferente - drumuri, conexiuni feroviare și centre logistice, care vor facilita circulația mărfurilor și a persoanelor, vor crea noi locuri de muncă și vor încuraja investițiile în regiunile de frontieră.

Oficilii europeni au transmis că noile poduri se pot baza nu numai pe finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), ci și pe oportunități semnificative în cadrul Fondului de Coeziune, care ar trebui utilizate activ.

Aceștia au menționat că regiunile de pe ambele maluri ale Dunării - atât în ​​Bulgaria, cât și în România - „rămân printre cele mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană, iar noile poduri ar accelera dezvoltarea lor economică și ar ajuta la depășirea decalajului de lungă durată”.

Coordonatorul Coridorului Baltic-Negru-Egee, Mario Mauro, a subliniat că Bulgaria nu se află la periferia Uniunii Europene, ci se află chiar în centrul evenimentelor, ceea ce deschide multe oportunități.