A demisionat Guvernul din Estonia | Ce a provocat decizia în această țară vecină cu Rusia

Kaja Kallas (foto) a propus convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului pentru vineri, în care să ceară un mandat pentru noua sa coaliție guvernamentală cu formațiunea creștin-conservatoare Isamaa și cu Partidul Social-Democrat.

Parlamentul va decide apoi dacă va acorda sau nu un mandat noii coaliții guvernamentale.

"Guvernul nostru a venit să conducă țara într-un moment foarte dificil, marcat de pandemia COVID-19, de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de criza energetică.

În ciuda perioadei dificile, am realizat multe lucruri bune și mărețe, pentru a face statul estonian mai puternic și pentru a ne sprijini poporul", a declarat premierul demisionar.

"În timpul pandemiei, am ținut societatea deschisă și copiii la școală, am ajutat oamenii să facă față prețurilor ridicate la energie, am investit un miliard de euro în consolidarea capacităților de apărare ale Estoniei și am realizat consolidarea apărării flancului estic al NATO, fiind unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei. Sunt recunoscător miniștrilor, cu care am condus țara timp de un an și jumătate. Estonia a fost pe mâini bune", a mai spus Kallas.