Guvernul Spaniei vrea să accelereze întoarcerea migranţilor încă prezenţi în Ceuta. Sursa foto: Getty Images

Guvernul spaniol a prezentat marţi măsuri menite să accelereze returnarea miilor de migranţi aflaţi încă în Ceuta de la afluxul masiv de persoane dinspre Maroc în exclava spaniolă din Africa de Nord la sfârşitul lunii iulie, relatează AFP, conform Agerpres

Prioritatea este "returnarea şi repatrierea a cât mai multor persoane posibil, adulţi şi minori, asigurându-ne în acelaşi timp că acest lucru se face respectând legea şi drepturile omului", a declarat ministrul Politicii Teritoriale, Angel Victor Torres, într-o conferinţă de presă.

Peste 70.000 de migranţi au intrat pe micul teritoriu spaniol de 84.000 de locuitori în zilele de 30 şi 31 iulie, trecând ilegal frontiera.

Mulţi s-au întors în Maroc în orele care au urmat, dar guvernul de stânga al socialistului Pedro Sanchez estimează că 5% până la 10% dintre aceştia, sau 3.500 până la 7.000 de migranţi, inclusiv mii de minori neînsoţiţi supuşi unei protecţii speciale, se află încă în Ceuta astăzi.

Autorităţile spaniole trebuie să identifice fiecare persoană pentru a-i determina eligibilitatea pentru azil sau, dacă nu, să iniţieze protocolul de repatriere – un proces foarte lent, denunţat de autorităţile locale din Ceuta, conduse de Partidul Popular (dreapta conservatoare).

Pentru a accelera procesul, Consiliul de Miniştri a aprobat, printre altele, implementarea unui "comandament unificat" pentru Ceuta, care ar trebui să permită "capacităţilor statului şi celor ale tuturor administraţiilor să lucreze într-un mod coordonat şi eficient", a explicat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Elma Saiz.

Pe lângă accelerarea gestionării dosarelor, "vom continua să lucrăm la răspunsul umanitar şi la primirea care trebuie asigurată pentru cei care solicită azil sau pentru cei care sunt minori neînsoţiţi" şi nu pot fi returnaţi, a subliniat Angel Victor Torres.

Guvernul anunţase deja săptămâna trecută crearea unor centre de primire cu 1.800 de locuri, dar "noi locuri de ajutor umanitar (...) vor fi activate pentru a restabili normalitatea în Ceuta", a declarat Elma Saiz.

Enclavele spaniole Ceuta şi Melilla constituie singurele frontiere terestre europene cu Africa. Acestea beneficiază de un aranjament special în cadrul Spaţiului Schengen european, care împiedică efectiv persoanele ce locuiesc acolo să călătorească în Peninsula Iberică fără controale la frontieră.

Gestionarea acestei crize migratorii şi umanitare se află în centrul dezbaterilor aprinse dintre guvernul de stânga şi opoziţia de dreapta şi extremă dreaptă, care cer expulzarea tuturor, inclusiv a minorilor.

Există o "ordine şi legi internaţionale", a reamintit marţi Ángel Víctor Torres, subliniind că cei care militează pentru această soluţie "din populism sau pentru a obţine câteva voturi se înşală".