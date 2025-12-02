Hernández, fostul președinte hondurian, eliberat din închisoare după ce Trump l-a grațiat: Era închis în SUA pentru afaceri cu droguri

2 minute de citit Publicat la 16:21 02 Dec 2025 Modificat la 16:21 02 Dec 2025

Juan Orlando Hernández a fost extrădat în SUA în aprilie 2022. Sursa foto: Getty Images

Juan Orlando Hernández, fostul președinte al Hondurasului, a fost eliberat dintr-o închisoare din Statele Unite, conform înregistrărilor online ale sistemului federal penitenciar, după ce a primit o grațiere din partea președintelui american Donald Trump pentru acuzații legate de droguri, potrivit BBC.

Înregistrările arată că Hernández a fost eliberat luni din închisoarea de maximă securitate USP Hazelton din statul Virginia de Vest.

Hernández a fost găsit vinovat în martie 2024 de conspirație pentru importul de cocaină în SUA și de deținere de mitraliere. El a fost condamnat la 45 de ani de închisoare.

Președintele SUA a declarat că Hernández fusese „tratat foarte dur și nedrept”, într-o postare pe rețelele sociale în care anunța decizia, vineri.

Într-o postare pe rețelele ei sociale de marți, soția lui Hernández, Ana García de Hernández, i-a mulțumit lui Trump pentru grațiere și a spus că soțul ei este acum un om liber.

Procurorii din New York spuneau că Hernández a condus Hondurasul ca pe un „narco-stat”

Hernández, membru al Partidului Național din Honduras, care a fost președinte al țării între 2014 și 2022, a fost extrădat în SUA în aprilie 2022 pentru a fi judecat pentru conducerea unei conspirații violente de trafic de droguri și pentru ajutorul acordat la transportul a sute de tone de cocaină către SUA.

În timpul procesului, procurorii din New York au declarat că Hernández a condus țara din America Centrală ca pe un „narco-stat” și a acceptat milioane de dolari în mită de la traficanți de droguri pentru a-i proteja de lege.

El a fost, de asemenea, obligat să plătească o amendă de 8 milioane de dolari (6 milioane de lire sterline) ca parte a sentinței.

Trump și-a explicat motivul grațierii vorbind cu reporterii la bordul Air Force One, duminică. El a afirmat că investigația asupra lui Hernández a fost o „înscenare a administrației Biden”, făcând referire la predecesorul său de la Casa Albă.

„Practic au spus că era traficant de droguri pentru că era președintele țării”, a spus Trump.

Hondurasul se află într-un „egal tehnic” în cursa pentru alegerea unui nou președinte

Eliberarea lui Hernández are loc în timp ce Hondurasul se află într-un „egal tehnic” în cursa pentru alegerea unui nou președinte.

Până luni după-amiază, doar 515 voturi îi despărțeau pe candidatul de dreapta Nasry Asfura de principalul său contracandidat, Salvador Nasralla, fost prezentator TV care candidează din partea partidului centrist al țării.

Trump l-a criticat pe Nasralla vineri, scriind că este „un comunist la limită”.

El l-a caracterizat pe Asfura drept „un apărător al democrației” și l-a lăudat pentru campania împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro, cu care Trump a avut schimburi tensionate în ultimele luni.

La rândul său, Nasralla a promis să rupă legăturile cu Venezuela dacă va câștiga.

Administrația Trump l-a acuzat pe Maduro, liderul de stânga – a cărui realegere de anul trecut a fost considerată ilegitimă de multe țări – că este șeful unui cartel de droguri.

Aceasta a spus că eforturile sale de a combate traficul de droguri justifică o amplasare militară în Marea Caraibelor.

Administrația a efectuat, de asemenea, lovituri împotriva unor nave despre care susține că au fost folosite pentru contrabandă – deși analiștii au descris aceste măsuri ca fiind modalități de a pune presiune pe liderii latino-americani.

Honduras este condus din 2022 de președinta Xiomara Castro, care a consolidat legăturile cu Cuba și Venezuela.