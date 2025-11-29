Trump grațiază un fost președinte, condamnat pentru trafic de droguri în SUA. „A fost tratat foarte dur și nedrept”

2 minute de citit Publicat la 19:20 29 Noi 2025 Modificat la 19:20 29 Noi 2025

Hernandez, acuzat că a conspirat pentru a importa cocaină în SUA și de deținere de arme automate, a fost găsit vinovat în martie 2024. Foto: colaj Getty Images

Donald Trump a anunțat că îl va grația pe fostul președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, care a fost condamnat în 2024 pentru trafic de droguri de o instanță din Statele Unite. Președintele american susține că fostul șef de stat a fost „tratat foarte dur și nedrept”, relatează BBC.

Hernandez, acuzat că a conspirat pentru a importa cocaină în SUA și de deținere de arme automate, a fost găsit vinovat în martie 2024 și condamnat la 45 de ani de închisoare.

Membru al Partidului Național din Honduras, Hernandez, care a fost președintele Hondurasului între 2014 și 2022, a fost extrădat în SUA în aprilie 2022 pentru a fi judecat pentru conducerea unei conspirații violente de trafic de droguri și pentru că a ajutat la introducerea în SUA a sute de tone de cocaină.

În timpul procesului său, procurorii din New York au spus că Hernandez a condus țara ca pe un „narco-stat” și a acceptat milioane de dolari mită de la traficanți de droguri pentru a-i proteja de lege.

De asemenea, a fost obligat să plătească o amendă de 8 milioane de dolari ca parte a sentinței.

În aceeași postare pe Truth Social în care a anunțat că îl va grația pe Hernandez, Trump și-a exprimat susținerea pentru candidatul prezidențial conservator Nasry „Tito” Asfura în alegerile generale din această țară din America Centrală, care vor avea loc duminică.

Sondajele indică faptul că alegerile din Honduras din acest an sunt o cursă strânsă între trei candidați, inclusiv Asfura, fostul primar al orașului Tegucigalpa și lider al conservatorului Partid Național.

În cursă se mai află Rixi Moncada, fost ministru al Apărării, candidat al partidului de stânga aflat la guvernare, Libre, și Salvador Nasralla, prezentator TV din partea Partidului Liberal de centru.

Trump i-a criticat vineri pe Moncada și Nasralla, scriind că acesta din urmă este „aproape comunist” și că participă la alegeri doar pentru a diviza voturile între Moncada și Asfura.

De asemenea, președintele american a spus despre Asfura că este „un apărător al democrației” și l-a lăudat pentru campania sa împotriva președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pe care Administrația Trump l-a desemnat membru al unei organizații teroriste străine.

Nasralla a promis că va rupe legăturile cu Venezuela dacă va câștiga alegerile.

Administrația Trump l-a acuzat pe Maduro, reales în urma unui scrutin care nu a fost recunoscut de multe țări, că ar fi liderul unui cartel de droguri.

Ca justificare pentru o consolidare militară în zona Caraibelor, SUA a invocat combaterea traficului de droguri și a efectuat lovituri asupra unor nave despre care afirmă că au fost folosite pentru contrabandă, deși unii analiști au descris aceste acțiuni ca modalități de a pune presiune pe liderii din America Latină.

Honduras este condus din 2022 de președinta Xiomara Castro, care a stabilit relații strânse cu Cuba și Venezuela. În același timp, Castro a menținut o relație de cooperare cu SUA, acceptând să păstreze un tratat de extrădare de lungă durată cu aceasta. Honduras găzduiește, de asemenea, o bază militară americană implicată în combaterea crimei organizate transnaționale din regiune.

Peste 80 de persoane au fost ucise în loviturile americane asupra navelor suspectate de implicare în transportul de narcotice de la începutul operațiunilor, în august.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că scopul „Operațiunii Southern Spear” este eliminarea „narcoteroriștilor”.

Însă experți în drept au pus sub semnul întrebării legalitatea acestor lovituri, subliniind că SUA nu a furnizat nicio dovadă că ambarcațiunile vizate transportau droguri.