Herzog respinge apelurile lui Trump și insistă că graţierea lui Netanyahu este o problemă internă a Israelului

Preşedintele israelian Isaac Herzog, preşedintele SUA Donald Trump și premierul Israelului Benjamin Netanyahu, în 2023. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele israelian Isaac Herzog a respins apelurile preşedintelui american Donald Trump de a-l graţia pe premierul Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu acuzaţii de corupţie, în comentarii publicate sâmbătă de portalul american de ştiri Politico, informează dpa, potrivit Agerpres.

„Respect prietenia preşedintelui Trump şi opinia sa”, a declarat Herzog, care a lăudat rolul lui Trump în asigurarea eliberării ostaticilor din Fâşia Gaza. Cu toate acestea, Herzog a subliniat că Israelul este o ţară suverană şi că sistemul său juridic trebuie respectat pe deplin.

Netanyahu este judecat de mai bine de cinci ani, acuzat de fraudă, abuz de încredere şi luare de mită. Trump l-a îndemnat în repetate rânduri pe Herzog să acorde o graţiere, inclusiv într-o scrisoare recentă semnată de el şi publicată de biroul lui Herzog.

Scrisoarea preciza că Trump respectă independenţa sistemului judiciar israelian, dar consideră că acuzaţiile împotriva lui Netanyahu sunt motivate politic. Preşedintele SUA a ridicat, de asemenea, problema în timpul unei vizite la parlamentul israelian în octombrie.

Duminică, biroul lui Herzog a dezvăluit că Netanyahu a solicitat oficial graţierea de la preşedintele israelian. Herzog a declarat că cererea este acum analizată printr-un proces care implică Ministerul Justiţiei şi echipa de consultanţi juridici a biroului său.

"Aceasta este cu siguranţă o cerere extraordinară şi, mai presus de toate, atunci când o voi trata, voi lua în considerare care este cel mai bun interes al poporului israelian. Bunăstarea poporului israelian este prima, a doua şi a treia mea prioritate", a spus el.