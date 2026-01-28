Ilhan Omar a fost atacată cu un lichid necunoscut, în Minnesota. Trump declarase că „trebuie trimisă înapoi în Somalia”

Un alt participant, Alfred Flowers Jr., a declarat pentru BBC că „îi respect curajul și puterea de a rămâne și de a termina ședința”.

Videoclipul de la fața locului arată echipa strigând „faceți loc” în timp ce îl scoteau pe bărbat din cameră.

I am deeply disturbed to learn that Rep. Ilhan Omar was attacked at a town hall today. Regardless of how vehemently I disagree with her rhetoric - and I do - no elected official should face physical attacks. This is not who we are.pic.twitter.com/pnoiJKeqZc — Nancy Mace (@NancyMace) January 28, 2026

În timp ce era scos din sală, bărbatul a spus că Omar „ne întorcea unul împotriva celuilalt”. Nu a fost clar la cine se referea bărbatul, notează BBC. Lichidul pe care bărbatul l-a pulverizat avea un miros acru, similar cu cel al unui produs chimic, potrivit unui jurnalist BBC prezent în sală.

Într-o postare pe rețelele sociale, primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat că „violența și intimidarea nu își au locul în Minneapolis. Putem fi în dezacord fără a pune oamenii în pericol. Acest tip de comportament nu va fi tolerat în orașul nostru”.

În 2019, Omar a devenit prima somalo-americană, prima afro-americană de origine africană și una dintre primele două femei musulmane americane alese în Congresul SUA .

Evenimentul a fost una dintre întâlnirile publice obișnuite găzduite de Omar, iar aproximativ 100 de persoane au participat, așteptându-se să audă despre prezența oficialilor federali pentru imigrare în orașul lor și să pună întrebări după a doua împușcare mortală a unui cetățean american de către ICE în această lună.

În ianuarie, un ofițer de imigrări a împușcat-o mortal pe cetățeana americană Renee Good. Săptămâna trecută, asistentul medical Alex Pretti a fost împușcat mortal după ce a fost oprit de agenții de frontieră, ceea ce a reaprins protestele locale și indignarea publică.

În dezbatere, Omar a cerut „desființarea” Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) și a spus că șefa Homeland Security, Kristi Noem, ar trebui „să demisioneze sau să fie pusă sub acuzare”. După aceste comentarii, bărbatul a atacat.

Oficialii au implorat-o pe politiciană să încheie întâlnirea cu oamenii, dar ea a insistat să continue.

„Vom continua să vorbim. Acordați-mi doar zece minute. Vă rog să nu-i lăsați să facă spectacol”, a spus Omar.

Mulți din zonă văd intensificarea acțiunilor de aplicare a legilor în domeniul imigrației ca un răspuns la antipatia președintelui Donald Trump față de Omar, pe care a numit-o „nebună de stânga radicală” și „dezgustătoare”.

Pe 18 ianuarie, Trump a scris pe Truth Social că Omar „ar trebui să fie la închisoare sau chiar la o pedeapsă mai grea, trimisă înapoi în Somalia, considerată una dintre cele mai rele țări din lume”.

Statul Minnesota găzduiește cea mai mare populație de imigranți somalezi din SUA. Marți, ca răspuns la al doilea incident armat mortal, Trump a declarat că administrația sa „va dezescalada puțin” tensiunile din Minnesota.