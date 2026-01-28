Antena 3 CNN Externe Ilhan Omar a fost atacată cu un lichid necunoscut, în Minnesota. Trump declarase că „trebuie trimisă înapoi în Somalia”

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 08:48 28 Ian 2026 Modificat la 09:07 28 Ian 2026
ilhan omar atacată
Lichidul pe care bărbatul l-a pulverizat avea un miros acru, similar cu cel al unui produs chimic, potrivit unui jurnalist BBC prezent în sală. Foto: Maria Alejandra Cardona/Reuters via CNN Newsource

Ilhan Omar, reprezentantă în Congresul SUA, a fost stropită, marți, cu o substanță necunoscută, în timpul unei dezbateri publice. Un bărbat a folosit o seringă pentru a pulveriza lichid asupra ei. Omar nu a fost rănită și a continuat să vorbească. Bărbatul a fost arestat imediat, a transmis poliția din Minneapolis, potrivit BBC News.

Într-un mesaj X, Omar a spus: „Sunt bine. Sunt un supraviețuitor, așa că acest mic agitator nu mă va intimida și nu mă va împiedica să-mi fac treaba. Nu-i las pe bătăuși să câștige”.

