Imagini spectaculoase cu Melania Trump și Regina Camilla în vizită la Casa de Păpuși Windsor

2 minute de citit Publicat la 16:40 20 Sep 2025 Modificat la 16:41 20 Sep 2025

În fotografii, Melania Trump pare impresionantă de frmusețea încăperilor în care se află și pare că ascultă cu atenție ce i se explică despre comorile din Colecția Regală. Foto: X/ Office of the First Lady

Prima Doamnă a vizitat, joi, împreună cu Regina Camilla, Biblioteca Castelului Windsor și Casa de Păpuși a Reginei Maria a Marii Britanii, descrisă drept „cea mai mare și cea mai faimoasă căsuță de păpuși din lume”. Melania și Donald Trump au fost răsfățații Familiei Regale a Marii Britanie în cele două zile ale vizitei de stat, în onoarea lor fiind dat și un banchet impresionant.

Regina Camilla și Melania Trump au vizitat Biblioteca Castelului Windsor la data de 18 septembrie, iar sâmbătă au fost postate imaginile pe rețeaua socială de X pe contul oficial al Primei Doamne a Statelor Unite. În fotografii, Melania Trump pare impresionantă de frmusețea încăperilor în care se află și pare că ascultă cu atenție ce i se explică despre comorile din Colecția Regală.

Regina a fost îmbrăcată într-o ținută albă — poate un alt gest diplomatic către culorile steagului american, după alegerea de albastru anterioară, notează presa britanică.

Melania Trump a ales, în schimb, o ținută care s-a armonizat cu vasta arhitectură din lemn a bibliotecii, purtând un ansamblu în nuanțe de bej.

Căsuța de păpuși a Reginei Maria a Marii Britanii este una dintre atracțiile principale ale Colecției Regale, fiind descrisă drept ”cea mai mare și cea mai faimoasă căsuță de păpuși din lume”, potrivit Town&Country Magazine.

A fost construită în anii 1920 pentru Regina Maria, soția regelui George al V-lea, și a fost concepută pentru a fi cât mai fidelă realității, incluzând chiar și electricitate și apă curentă.

Reședință regală la scară 1:12, a fost proiectată de renumitul arhitect Edwin Lutyens și conține lucrări realizate de peste 1.500 de artiști și meșteșugari.

În 2024, Regina Camilla a susținut o inițiativă de a crea cărți miniaturale pentru biblioteca căsuței de păpuși, ca parte din campania sa dedicată alfabetizării.

Regina i-a arătat Melaniei câteva dintre aceste cărți miniaturale, inclusiv una care conține rețeta fiului ei, Tom Parker Bowles, pentru puiul fript și cartofii copți. Cele două au privit și alte cărți din bibliotecă, printre care și exemplarul Reginei Elisabeta a II-a din Alice în Țara Minunilor.

Ulterior, Catherine, Prințesa de Wales, și prima doamnă Melania Trump au renunțat la rochiile de seară și tocuri pentru o după-amiază în aer liber alături de tineri cercetași. Prima Doamnă a SUA i-a impresionat pe cei mici. Melania Trump a desenat cu copiii, s-a implicat în activitățile cu ei și chiar a ținut o fetiță în poală.