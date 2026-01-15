Imagini virale cu şeful Pentagonului şi ministrul Apărării din Japonia. Au mers împreună la sală, înainte de întâlnirea oficială

Pete Hegseth, secretarul Apărării din SUA şi Shinjiro Koizumi, ministrul Apărării din Japonia. Sursa foto: captură video X/DOW Rapid Response

Ministrul nipon al Apărării, Shinjiro Koizumi, aflat într-o vizită în SUA, şi secretarul apărării american, Pete Hegseth, au participat joi la un antrenament fizic al armatei Statelor Unite, cu câteva ore înaintea unei întâlniri bilaterale oficiale, relatează Kyodo, potrivit Agerpres. Scenele cu flotări şi alte exerciţii făcute la aparate au fost filmate, iar imaginile au devenit virale.

Shinjiro Koizumi şi Pete Hegseth au făcut flotări în cadrul antrenamentului comun într-o demonstraţie a relaţiei lor personale strânse şi a puterii alianţei dintre cele două ţări.

Mai târziu, în cursul zilei de joi, Hegseth urma să-l întâmpine pe Koizumi într-o ceremonie cu gardă de onoare, înaintea întâlnirii lor la Pentagon, lângă Washington.

Cu ocazia acestei vizite la Washington, ministrul japonez al apărării speră să se asigure că SUA rămân angajate în favoarea păcii şi stabilităţii în Asia, având în vedere că administraţia preşedintelui Donald Trump a desemnat emisfera vestică drept prioritate absolută, potrivit unor oficiali de la Tokyo.

În timp ce liderul de la Casa Albă a minimizat recentele activităţi militare ale Chinei în jurul Taiwanului, administraţia sa încearcă să-şi consolideze poziţia în America de Nord şi de Sud şi în apele înconjurătoare, după cum o demonstrează recenta intervenţie în Venezuela şi presiunile exercitate asupra Groenlandei.

Pe lângă discuţiile despre problemele majore legate de regiunea indo-pacifică şi de alte zone, Shinjiro Koizumi urmează să-l informeze pe Pete Hegseth despre planul Japoniei de a-şi revizui trei documente cheie de securitate în acest an şi de a-şi consolida capacităţile de apărare, conform agenţiei de presă citate.