Imagini virale. Și Erdogan a rămas blocat în New York din cauza coloanei oficiale a lui Trump. A reacționat diferit față de Macron

<1 minut de citit Publicat la 10:53 24 Sep 2025 Modificat la 11:19 24 Sep 2025

Președintele Turciei, Recep Erdogan, a fost oprit pe stradă de poliţia din New York și forţat să aştepte trecerea coloanei oficiale a lui Donald Trump. FOTO Captură video Youtube

Președintele Turciei, Recep Erdogan, a fost oprit pe stradă de poliţia din New York și forţat să aştepte trecerea coloanei oficiale a lui Donald Trump. La fel i s-a întâmplat și președintelui francez Emmanuel Macron.

Spre deosebire de Macron, Erdogan nu şi-a ascuns nemulţumirea în timp ce aștepta indicațiile polițiștilor, flancat de gărzile de corp.

Într-un incident similar a fost implicat și Emmanuel Macron, care a rămas blocat luni seară, pe străzile din New York, de coloana oficială a președintelui american Donald Trump și a trebuit să își continue drumul pe jos.

Imaginile surprinse de platforma Brut îl arată pe liderul francez discutând cu un polițist new-yorkez vizibil stânjenit de situație, iar apoi scoțându-și telefonul mobil pentru a-l suna direct pe Donald Trump. „Ce faci? Ghici ce! Sunt blocat pe stradă din cauza ta”, i-a spus Macron la telefon lui Trump.