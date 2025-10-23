Împrejurările ciudate ale morții maestrului de șah Daniel Naroditsky, la 29 de ani. Recent fusese implicat într-un scandal uriaș

Daniel Naroditsky a fost unul dintre cei mai îndrăgiți și respectați jucători de șah din întreaga lume / foto: Facebook - Charlotte Chess Center

Federația Mondială de Șah (FIDE) a anunțat că analizează atacurile publice lansate de fostul campion mondial Vladimir Kramnik împotriva lui Daniel Naroditsky, înainte de moartea marelui maestru american.

Potrivit BBC, directorul general al FIDE, Emil Sutovsky, a declarat că organizația „examinează” comentariile anterioare ale rusului, care îl acuza pe Naroditsky, care a murit săptămâna aceasta la vârsta de 29 de ani, că a trișat online.

Înainte de moartea sa, Naroditsky a negat orice abatere și a sugerat că scandalul l-a afectat profund, în ultima sa transmisiune pe Twitch.

Kramnik a spus că nu dorește să comenteze declarația lui Sutovsky, menționând că ar prefera „să spună întreaga poveste”.

Familia lui Naroditsky a anunțat moartea sa „neașteptată” într-un comunicat emis luni de clubul său, Charlotte Chess Centre. Nu a fost precizată nicio cauză a morții.

Kramnik a mai declarat pe platforma X că intenționează să ia măsuri legale „împotriva tuturor celor care mă acuză pe nedrept”. El a descris moartea lui Naroditsky drept o „tragedie” care ar trebui investigată de poliție, adăugând: „Sunt pregătit să ofer toate informațiile necesare”.

A adăugat, de asemenea, că va răspunde dacă președintele FIDE, Arkady Dvorkovich, va face o declarație publică.

Naroditsky era un jucător, profesor și comentator foarte apreciat. Era o figură de marcă în șahul online, având sute de mii de urmăritori, care îl cunoșteau sub numele de Danya, pe platformele Twitch și YouTube.

Mai multe personalități importante din comunitatea șahistă, inclusiv numărul doi mondial Hikaru Nakamura, fostul campion mondial Magnus Carlsen și marele maestru indian Nihal Sarin, au condamnat comportamentul lui Kramnik.

Carlsen a descris modul în care a fost tratat Naroditsky drept „oribil”, în timp ce Sarin a spus pe X că Kramnik „trebuie să plătească pentru ceea ce face”, adăugând că regretatul Naroditsky a fost supus unei „presiuni imense” din cauza acuzațiilor rivalului său.

„Presiune și durere imensă”

„Acuzațiile neîncetate și fără temei, precum și interogatoriile publice la care a fost supus în ultimele luni i-au provocat o presiune și o durere imensă”, a scris Sarin. „Așa ceva trebuie să înceteze. Când persoane respectate răspândesc acuzații nefondate fără să fie trase la răspundere, viețile reale sunt distruse”.

El a adăugat: „Zâmbetul lui Daniel s-a stins după ce au început atacurile. Toți am văzut asta. Lumea șahului a pierdut una dintre cele mai strălucitoare lumini, pe cineva care a făcut jocul nostru accesibil pentru milioane de oameni.”

Campioana britanică de șah Jovanka Houska a salutat, de asemenea, decizia FIDE de a deschide o investigație.

Ea a declarat pentru BBC, în interviul acordat Gabrielei Pomeroy: „Oamenii nu ar trebui să aibă voie să acuze pe alții de trișat pur și simplu, fără a suporta consecințe. Nu ar trebui să existe un proces pe rețelele de socializare, ceea ce, uneori, chiar s-a întâmplat”.

Nakamura, un prieten apropiat al lui Naroditsky, ar fi criticat și el comportamentul lui Kramnik, iar streamerul Nemo Zhou a numit situația „inacceptabilă”, cerând FIDE să acționeze.

Organizația a transmis condoleanțel familiei lui Naroditsky, anunțând că îl va onora cu un premiu special.

Kramnik, campion mondial între 2000 și 2007 și autodeclarat „apărător al jocului corect în șah”, a declarat: „Prefer să spun întreaga poveste; nu doresc să comentez declarația lui Emil Sutovsky, dar voi comenta dacă președintele FIDE Arkady Dvorkovich va face o declarație”.

Rusul, care a acuzat și alți jucători că au trișat, a mai scris pe X: „Fără îndoială, această tragedie recentă ar trebui investigată de poliție; sunt prea multe interese financiare majore implicate pentru a fi sigur că a fost doar un incident. Sunt pregătit să ofer toate informațiile necesare”.

Fostul campion mondial sub 12 ani, Naroditsky, ai cărui părinți erau imigranți evrei din fosta Uniune Sovietică, a terminat pe locul al nouălea la Campionatul Mondial de Blitz de anul trecut.

Charlotte Chess Centre l-a descris drept „un membru prețuit al comunității șahiste, admirat și respectat de fani și jucători din întreaga lume”.

Naroditsky era faimos pentru canalul său de YouTube dedicat șahului, care includea lecții video și transmisiuni live, inspirând sute de mii de oameni din întreaga lume să joace șah.

Canalul său avea aproape 500.000 de abonați, iar transmisiunile sale de pe Twitch adunau 340.000 de urmăritori.

Fanii i-au lăudat pasiunea și profunzimea analizei, iar Federația Internațională de Șah a spus că el a jucat „un rol esențial în popularizarea conținutului de șah online”.