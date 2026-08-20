În Rusia, ia avânt „mobilizarea forțată”: Un bărbat a fost reținut pe stradă pentru consum de alcool. A doua zi, era trimis pe front

Rusia ar putea declanșa un nou val de mobilizare a recruților în armată după alegerile parlamentare din luna septembrie. Foto: Profimedia Images

În Rusia se înregistrează tot mai multe cazuri de „mobilizare forțată”, prin care bărbații sunt luați cu forța de pe stradă sau de la locul de muncă, ori reținuți de poliție pentru infracțiuni minore, pentru a fi forțați să semenze contracte cu armate și trimiși apoi pe frontul din Ucraina, informează The Moscow Times.

Cazuri de astfel de mobilizare au fost înregistrate în regiunile Udmurtia, Krasnodar, Arhanghelsk, Regiunea Autonomă Evreiască și Buriatia.

Activiștii unei organizații de protecție a drepturilor omului din Rusia au înregistrat, în perioada 10-18 august 14 astfel de cazuri individuale, cu bărbați luați de pe stradă, de la mună sau după ce au fost reținuți de poliție și trimiși încorporați forțat în armata rusă.

În Ijevsk, un bărbat a fost luat pur și simplu de pe stradă și dus la biroul de recrutare al armatei. Trei zile mai târziu, se afla deja într-o unitate militară din regiunea Rostov.

La Novorosiisk, un deținut a fost bătut la secția de poliție și, potrivit surorii sale, polițiștii i-au plantat droguri, apoi l-au pus să aleagă: orid dosar penal în care risca 20 de ani de închisoare, ori trimiterea pe front. Bărbatul a fost astfel nevoit să semneze un contract de înrolare în armată.

În regiunea Arhanghelsk, un bărbat a fost reținut pentru consum de alcool în public. A doua zi, rudele sale au aflat că semnase deja un contract cu armata și urma să fie trimis pe frontul din Ucraina.

Aceste cazuri de mobilizare forțată vin în contextul creșterii indiciilor conform cărora Rusia ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi militari.

Astfel, autoritățile ruse iau în calcul un asemenea scenariu din cauza scăderii numărului de persoane care semnează contracte cu armata, ceea ce împiedică planurile președintelui Vladimir Putin de a ocupa întreaga regiune Donbas.

Într-un nou val de mobilizare, ar putea fi recrutați ruși cu o pregătire militară minimă sau persoane care nu doresc să lupte. În timpul primei mobilizări au fost chemați în principal rezerviști și bărbați cu experiență militară.