Încă o țară NATO vrea să activeze articolul 4, după incidente cu drone

2 minute de citit Publicat la 14:50 25 Sep 2025 Modificat la 14:50 25 Sep 2025

Oficialii danezi spun că nu pot exclude implicarea Rusiei în incidentul cu drone. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Danemarca ia în considerare activarea articolului 4 din Tratatul NATO după ce drone neidentificate au pătruns în mod repetat în spațiul său aerian, a anunțat joi ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen.

În seara zilei de 24 septembrie, autoritățile daneze au închis spațiul aerian deasupra aeroportului Aalborg, ca urmare a mai multor rapoarte privind prezența unor drone.

Aeroportul se află în apropierea bazei aeriene Aalborg, care găzduiește avioanele de transport C-130 Hercules și CL-604 Challenger ale Danemarcei.

Dronele au fost semnalate și în apropierea bazei aeriene Skrydstrup, unde sunt staționate avioane de vânătoare F-16.

Acest nou incident vine la doar două zile după ce Danemarca a raportat o altă incursiune fără pilot, pe 22 septembrie.

Zboruri deviate după apariția dronelor în Danemarca

Miercuri seară, zborurile către Aalborg de la Copenhaga și Karup au fost deviate, după ce au fost semnalate obiecte suspecte în aer, în jurul orei locale 21:44.

Autoritățile daneze nu au stabilit imediat numărul sau originea aparatelor fără pilot.

Ministrul Poulsen a declarat că nu au fost identificați suspecți, dar a apreciat că activitatea pare a fi deliberată.

„Totul indică faptul că este vorba de un profesionist. În plus față de articolul 4, există și alte măsuri care pot fi luate prin intermediul NATO. Este destul de evident că trebuie făcut ceva în contextul alianțe”, a spus el.

Ministrul a mai menționat că nu există momentan dovezi care să lege direct dronele de Rusia, dar a admis că incidentele ar putea face parte din eforturile de subminare a sprijinului țării sale pentru Ucraina.

Ce prevede articolul 4 din Tratatul NATO

Articolul 4 prevede că statele membre NATO pot solicite consultări la nivelul alianței dacă identifică o amenințare la adresa securității lor, fără a declanșa automat o reacție militară.

Articolul 4 a fost invocat recent de Polonia, după incursiunea din 10 septembrie, și de Estonia, în urma încălcării spațiului său aerian de către mai multe avioane militare rusești.

Din 1949, articolul 4 al NATO a fost folosit de șapte ori.

Polonia l-a apelat pentru prima dată în 2014, în contextul ocupării Crimeei și invaziei Donbasului de către Rusia, apoi din nou în 2022, împreună cu aliații, în urma invaziei ruse în Ucraina.

Premier danez: Nu pot exclude implicarea Rusiei

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că ultimul incident cu drone trebuie judecat în contextul recentelor atacuri cibernetice împotriva aeroporturilor europene și al incursiunilor aeriene rusești în teritoriul NATO.

„Nu pot exclude posibilitatea ca Rusia să fie implicată. Am văzut drone deasupra Poloniei care nu ar fi trebuit să se afle acolo. Am observat activitate în România. Am observat încălcări ale spațiului aerian estonian”, a spus Frederiksen.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins suspiciunile privind implicarea Rusiei ca „nefondate”.

După incidentele recente, NATO a lansat operațiunea Eastern Sentry / Santinela Estică.

Vorbind la Adunarea Generală a ONU din 23 septembrie, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, în opinia sa, țările NATO ar trebui să doboare dronele rusești care le invadează teritoriul.

Oficialii din Estonia și Polonia, țară ca a doborât mai multe dintre dronele rusești intrate pe teritoriul său, au salutat acest mesaj.