Incendiu în staţiunea de schi Courchevel din Franța: Sute de persoane au fost evacuate din două hoteluri de lux

Incendiu în stațiunea luxoasă de schi Courchevel din Franța, 27 ianuarie 2026. Sursa foto: X

Peste 260 de persoane au fost evacuate din două hoteluri de lux din staţiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, în urma unui incendiu izbucnit marţi în unul dintre aceste stabilimente, transmite AFP, conform Agerpres. Incendiul era încă activ miercuri dimineaţă, potrivit jandarmeriei.

Incendiul, care nu s-a soldat cu victime şi a cărui origine este încă necunoscută, a izbucnit marţi seara, „în jurul orei 19:00 (18:00 GMT), la mansardele Hôtel des Grandes Alpes, din Courchevel 1850”, potrivit prefecturii Chambéry (est).

Potrivit Reuters, pe lângă hotelul Grandes Alpes a fost afectat şi hotelul Le Lana situat în apropiere.

Miercuri dimineaţă, pompierii continuau lupta cu flăcările, o operaţiune „de lungă durată”, potrivit aceleiaşi surse.

Courchevel, una dintre cele mai luxoase staţiuni din lume

La începutul acestei luni, un incendiu mortal a făcut 40 de victime în staţiunea elveţiană Crans-Montana, situată de asemenea în Alpi, la aproximativ 120 kilometri distanţă. Acest incendiu, care a izbucnit de Revelion şi care a devastat barul Constellation, a fost cauzat, conform anchetei, de scânteile de la artificii.

Courchevel este considerată una dintre cele mai luxoase staţiuni din lume, foarte apreciată de o clientelă internaţională înstărită, notează AFP.

În această zonă a staţiunii Courchevel, mai multe hoteluri de lux şi cabane mari din lemn sunt înghesuite una lângă alta, cu terasele şi acoperişurile întrepătrunse. Se pare că accesul în zonă al autospecialelor de pompieri este extrem de dificil.

Imagini video postate pe reţelele sociale îi arată pe pompieri pe balcoane şi terasele de la ultimul etaj, stropind streşinile cu furtunuri.

?? A five-star hotel in Courchevel (the French Alps) has caught fire — 60 firefighters & 50 pieces of equipment are deployed to extinguish the fire at the Grandes Alpes hotel



About 100 people have been evacuated.

No one injured pic.twitter.com/bP1EEpohU0 — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 28, 2026