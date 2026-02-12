Începe misiunea „Santinela Arctică” a NATO: Suedia trimite avioane de luptă în patrulare în jurul Groenlandei și Islandei

<1 minut de citit Publicat la 14:45 12 Feb 2026 Modificat la 14:45 12 Feb 2026

Avion de luptă suedez Gripen. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Suedia a anunţat joi că va patrula în jurul Islandei şi Groenlandei cu avioane de luptă Gripen, ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

NATO a anunţat miercuri că a lansat misiunea pentru a-şi consolida prezenţa în Arctica, parte a unui efort de a dezamorsa tensiunile severe din cadrul Alianţei, determinate de presiunea preşedintelui american Donald Trump ca SUA să achiziţioneze Groenlanda.

„Acest lucru consolidează descurajarea, protejează interesele noastre comune şi contribuie la stabilitate într-o regiune care este crucială pentru Europa şi cooperarea transatlantică”, a declarat prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, citat într-un comunicat.

„Suedia va contribui iniţial la Santinela Arctică prin avioane JAS 39 Gripen în zona din jurul Islandei şi Groenlandei.”