Începe „războiul AI” pentru alegerile din SUA din 2026. Palantir și OpenAI aruncă cu bani în candidați favorabili

Războiul politic american capătă o nouă dimensiune și pe domeniul AI. Foto: Getty Images

Actorii Big Tech din SUA cu mize în dezvoltarea algoritmilor de Inteligență Artificială au început să facă eforturi tot mai intense pentru a susține candidați prietenoși la alegerile americane intermediare de anul acesta, care vor avea loc în noiembrie, relatează CNN. Reclamele politice ale susținătorilor, dar și ale detractorilor Inteligenței Artificiale au devenit tot mai prezente, într-o încercare de a face din AI o temă centrală a acestui scrutin.

„El fuge de trecutul său, în timp ce ICE este prezentă în comunitățile noastre”, spune naratorul unei astfel de reclame.

Ținta clipului este Alex Bores, un candidat pentru funcția de reprezentant în orașul New York. El a lucrat în trecut pentru Palantir, compania tech cu legături vechi cu agențiile de apărare și informații.

Pe ecran apare o imagine cu pagina de LinkedIn a lui Bores. Persoana care narează menționează activitatea Palantir în colaborare cu ICE, ale cărui operațiuni din New York au stârnit indignare în rândul stângii americane.

„ICE este alimentată de tehnologia lui Bores. Manhattan-ul este mai inteligent de atât”, spune naratorul.

Ironia face că reclama este susținută de unele dintre aceleași forțe din industrie pe care le condamnă. Super PAC-ul (comitetul de acțiune politică, în general o organizație care se ocupă de strângeri de fonduri pentru candidați - n. red.) din spatele ei este afiliat unui nou comitet politic, Leading The Future, lansat vara trecută de un grup de giganți tehnologici – inclusiv cofondatorul Palantir, Joe Lonsdale – pentru a lupta contra reacției negative bipartizane tot mai mare față de Inteligența Artificială, înaintea alegerilor intermediare americane.

„Suntem aproape de ceva uimitor pentru civilizația noastră, nu-i așa?”, declara Lonsdale la postul CNBC, în noiembrie. „Dar sunt și o mulțime de populiști nebuni, o mulțime de nebunii pe care le fac și care ar distruge totul. Și nu putem permite să se întâmple asta”.

Aliați ai Palantir, lideri ai OpenAI și investitorii intră în arena politică, cu peste 100 de milioane de dolari deja promise de Leading the Future pentru a sprijini candidați favorabili AI. De asemenea, ei finanțează cu sume consistente unii lideri din Congres și, mai ales, rețeaua politică a lui Donald Trump.

Miza este deosebit de mare în acest an. Congresul este pe cale să elaboreze regulile de funcționare ale industriei pentru următorul deceniu sau mai mult, iar alegătorii sunt din ce în ce mai îngrijorați de consecințele dezvoltării AI, de la facturile la energie la viața privată și pierderea locurilor de muncă. Într-o atmosferă de tensiune tot mai intensă, mai mulți democrați au fost presați să returneze contribuții de campanie provenite de la donatori cu legături cu Palantir.

„Creșterea recentă a activităților electorale ale marilor companii tech, precum Palantir și OpenAI, poate fi înțeleasă ca măsură preventivă”, a declarat profesorul Hamid Ekbia de la Universitatea Syracuse, director fondator al Academic Alliance for AI Policy.

„Palantir, în mod special, se află într-o poziție vulnerabilă din cauza dezvăluirilor recente privind implicarea sa masivă în activitățile ICE”.

Bores, care a condus unul dintre primele eforturi majore de reglementare a Inteligenței Artificiale la nivel statal, în New York, a acuzat Leading The Future și susținătorii săi din industrie de ipocrizie.

„Am părăsit compania lor din cauza contractului cu ICE, alegând principiile în locul carierei și finanțărilor de milioane de dolari. Ei au profitat de asta și acum folosesc acei bani pentru a minți new-yorkezii și a mă ataca”, a declarat el.

Donații politice în cascadă

Doi acționari importanți ai Palantir au fost donatori activi pentru alegerile intermediare americane: Peter Thiel, cofondator și investitor capitalist miliardar cu legături strânse cu vicepreședintele JD Vance și alți membri ai administrației Trump, și directorul general al companiei, Alex Karp.

Atât Karp, cât și Thiel au donat sute de mii de dolari, anul trecut, comitetelor aliniate conducerii republicane din Congres, potrivit înregistrărilor Comisiei Electorale Federale (FEC). Donațiile lui Thiel din 2025 semnalează o revenire după ce a stat în mare parte pe margine în ciclul electoral din 2024. Istoricul donațiilor lui Karp este mai enigmatic.

Înregistrările FEC arată că, în 2023, Karp a donat 360.000 de dolari comitetului comun de strângere de fonduri pentru Joe Biden și Kamala Harris. Un an mai târziu, a contribuit cu un milion de dolari la MAGA Inc.

Inteligența Artificială a fost un avantaj major pentru Palantir, care și-a văzut capitalizarea bursieră crescând cu peste 1000% din 2022. Firma de tehnologie pentru apărare a lucrat pentru a valorifica AI.

„Ascensiunea noastră a fost și credem că va continua să fie determinată de un set tot mai exigent de companii și organizații guvernamentale din Statele Unite care înțeleg valoarea inteligenței artificiale”, le-a scris Karp acționarilor săi, săptămâna aceasta. El este un susținător vocal al dezvoltării AI, formulând argumentul în termeni absolutiști.

„Ori vom fi jucătorul dominant, ori China va fi jucătorul dominant, și vor exista reguli foarte diferite în funcție de cine câștigă”, a spus Karp, anul trecut, la „The Axios Show”. „Așa că, atunci când oamenii se îngrijorează de supraveghere, desigur, există pericole enorme, dar veți avea mult mai puține drepturi dacă America nu este în frunte”.

Leading the Future, PAC-ul finanțat de industrie, a strâns peste 50 de milioane de dolari în a doua jumătate a anului 2025, inclusiv 25 de milioane de dolari de la președintele și cofondatorul OpenAI, Greg Brockman, și soția sa, Anna, precum și 25 de milioane de dolari de la firma de investiții de risc a16z, potrivit înregistrărilor FEC. În total, peste 100 de milioane de dolari au fost deja promise de Leading the Future pentru a sprijini candidați susținători ai AI.

Jesse Hunt, strateg care lucrează cu LTF, a argumentat că un peisaj de reglementare fragmentat reprezintă o amenințare pentru competitivitatea Statelor Unite.

Industria tech face presiuni pentru ca guvernul federal să reglementeze industria, în încercarea de a evita implicarea statelor. Trump și-a exprimat sprijinul pentru un moratoriu asupra reglementărilor statale, semnând un ordin executiv în acest sens, iar Ted Cruz, senator republican de Texas, a propus legi în același sens.

„Cât de apocaliptici devenim și cât de restrictive sunt politicile care se promovează?”, s-a întrebat Hunt. „Până la urmă, nu vrem blocăm inovația și să permitem ca liderul global actual în Inteligență Artificială și sectorul inovației să se plafoneze pentru că factorii de decizie cad pradă unei ideologii marginale”.

Opoziția se organizează

LTF – și adversarii săi – se așteaptă să se confrunte în acest an în statele New York, California, Texas, Illinois și Ohio. În opoziție cu LTF se află Public First, o organizație condusă de Brad Carson, fost reprezentant democrat din Oklahoma, și Chris Stewart, fost reprezentant republican din Utah.

Grupul își propune să strângă 50 de milioane de dolari și spune că se va „concentra pe alegerea candidaților care susțin politici tehnologice responsabile, care reduc daunele și protejează împotriva celor mai grave riscuri ale AI.”

„Ceea ce încercăm să facem la Public First este, în multe privințe, să salvăm AI-ul de AI.”, a spus Carson. „Pentru că, lăsată singură, această abordare de tip «nu-l atingem nici cu un pai» va duce la o reacție publică incredibilă, care deja se conturează. Oamenii își ascut deja furcile”.

Deși a precizat că „nu am luat încă decizii formale despre pe cine vom susține sau nu”, organizația a sugerat candidați precum Bores, care a sponsorizat Responsible AI Safety and Education, sau RAISE Act, în timp ce se afla în legislativul statului New York.

Când va intra în vigoare în martie, legislația va obliga companiile AI să elaboreze protocoale de siguranță menite să prevină „daune critice” – precum „crearea sau utilizarea unei arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare”, conform textului legii, sau comiterea unei infracțiuni – și să raporteze incidente din dezvoltare și operațiuni, cum ar fi breșele de date sau defecțiunile periculoase.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, care candidează pentru al doilea mandat, în acest an, a promulgat legea anul trecut și a evidențiat provocările politicilor AI în discursul său anual în legislativul new-yorkez, luna trecută.

„Nu vom permite tehnologiei să submineze infrastructura și nu o vom lăsa să submineze nici democrația”, a declarat Hochul.

Un sondaj Gallup de anul trecut a constatat că 80% dintre americani cred că autoriotățile ar trebui să reglementeze AI pentru securitatea datelor, „chiar dacă asta înseamnă dezvoltarea capacităților AI mai lent”. Există, de asemenea, îngrijorări de ambele părți ale politicului american privind centrele de date AI care cresc facturile la utilități, alături de potențialele pierderi de locuri de muncă și perturbări sociale și industriale.

Și o coaliție largă și politică diversă, de la guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, la fostul strateg al lui Trump, Steve Bannon, ambii republicani, până la senatorul independent din Vermont, Bernie Sanders, este hotărâtă să păstreze autoritatea statelor de a-și face propriile reguli.

„Să nu încercăm să pretindem că niște videoclipuri fake sau cântece fake ne vor duce într-un fel de utopie”, declara DeSantis la un eveniment, promovând propunerea sa legislativă – o „Cartă a Drepturilor Cetățenilor pentru AI” – care oferă protecții pentru viața privată, restricții de securitate națională și reglementări pentru construcția centrelor de date.

Palantir, „sac de box” în alegerile preliminare democrate

De mult controversată în rândul liberalilor (în sensul american al cuvântului - n. red.) americani, Palantir apare deja în dezbaterile pentru alegerile intermediare americane.

Reprezentantul Raja Krishnamoorthi, favorit în alegerile preliminare democrate pentru Senat în Illinois, a fost contestat într-o dezbatere recentă pentru istoricul său de contribuții de campanie din partea directorului tehnic al Palantir, Shyam Sankar, totalizând puțin peste 29.000 de dolari din 2015, inclusiv 7.000 de dolari anul trecut.

„Ați demonstrat deja că nu veți fi acolo când contează – faptul că luați bani de la unul dintre contractanții ICE, directorul tehnic al Palantir, iar acești bani vă finanțează campania, arată că asta nu este prioritatea dumneavoastră”, a spus viceguvernatoarea din Illinois, Juliana Stratton, una dintre rivalele lui Krishnamoorthi.

„În ceea ce privește donația pe care am primit-o de la un director Palantir, când mi-a fost adusă la cunoștință, am donat-o organizațiilor pentru drepturile migranților din Illinois”, a răspuns Krishnamoorthi.

Alți democrați returnează, de asemenea, contribuții de campanie de la Palantir, pe măsură ce atenția publică crește – inclusiv printr-un tracker online care evidențiază principalii beneficiari ai donațiilor politice legate de companie.

În Colorado, unde Palantir are sediul central, senatorul John Hickenlooper și reprezentantul Jason Crow au anunțat, săptămâna aceasta, că, asemenea lui Krishnamoorthi, vor dona zeci de mii de dolari organizațiilor pentru drepturile imigranților pentru a compensa ani de donații din partea angajaților Palantir, după ce Colorado Sun a făcut multiple solicitări privind înregistrările lor de strângere de fonduri.

Statutul de paratrăsnet al companiei reflectă, de asemenea, îngrijorări mai ample legate de inteligența artificială și consecințele sale.

„Nu am văzut încă AI rezolvând cancerul și mi-ar plăcea să o văd chiar acum”, a spus Reed Showalter, un avocat democrat specializat în antitrust, care candidează în districtul 7 din Illinois. „Consecințele au fost în mare parte creșteri ale costurilor pentru electricitate și apă și o scădere pe termen mediu a ocupării forței de muncă și a salariilor pentru oamenii din district, din stat și din țară”.

Stewart, fostul congresman republican din Utah, de la Public First, a recunoscut dificultatea cu care se confruntă factorii de decizie în a gestiona o tehnologie slab înțeleasă și în rapidă evoluție.

„Cu toții încercăm să dezvoltăm, știți, răspunsuri mai bine gândite în această privință, pentru că este o problemă atât de nouă”, a spus Stewart, adăugând că „nu este o problemă politică în acest moment și sper să se transforme într-una”.

El i-a îndemnat pe candidați să ia în serios îngrijorările alegătorilor și să ofere soluții concrete pentru a face față efectelor imediate ale AI.

„În toți cei 12 ani ai mei în Congres, nu-mi amintesc să fi avut vreodată o conversație cu cineva despre facturile la electricitate, nu-i așa? Și va apărea”, a spus el. „Și trebuie să fie pregătiți să, știți, nu doar să ridice din umeri și să spună: «da, e o problemă». Trebuie să fim pregătiți să spunem: «Asta credem că ar trebui să facem»”.