Iranul anunță exerciții militare cu Rusia în Marea Arabiei în timp ce negociază la Geneva cu SUA, pentru a evita războiul

1 minut de citit Publicat la 11:44 18 Feb 2026 Modificat la 11:44 18 Feb 2026

Iranul anunță exerciții militare navale cu Rusia în Marea Arabiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Iranul și Rusia organizează, joi, exerciții militare în largul coastelor Republicii Islamice, în vreme ce reprezentanții Teheranului negociază indirect, la Geneva, cu Statele Unite, în încercarea de a evita războiul, notează presa internațională, citând oficiali de la Teheran.

"Acest exercițiu naval comun va avea loc în Marea Arabiei și în nordul Oceanului Indian", a precizat contraamiralul iranian Hassan Maghsoudloo, citat de agenția Isna.

"Obiectivul este de a consolida securitatea maritimă (în această zonă), precum și relațiile dintre forțele navale ale celor două țări", a adăugat sursa citată, fără a specifica durata exercițiului.

Exercițiile militare între Iran și Rusia au loc în contextul în care alte manevre au început luni, sub coordonarea Corpului Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Iranului.

Iranul a blocat parțial Strâmtoarea Ormuz, marți, cu alte manevre militare

Aceste manevre, desfășurate în strâmtoarea Ormuz, au dus marți la blocarea temporară a acestei căi navigabile prin care tranzitează circa 20% din transporturile globale de țiței.

Oficialii iranieni au amenințat în repetate rânduri că vor bloca complet strâmtoarea Ormuz, în special în perioadele de tensiune cu Statele Unite, dar această amenințare nu a fost niciodată pusă în aplicare.

Însă zona respectivă a fost scena mai multor incidente în trecut și a revenit în atenția internațională din cauza tensiunilor dintre Iran și Statele Unite.

Statele Unite, la rândul lor, au desfășurat o forță navală impresionantă în Golf, amennțând cu o intervenție militară împotriva Iranului dacă această țară nu renunță la programul său nuclear și la cel de rachete balistice.

Negocierile indirecte din aceste zile, de la Geneva, urmează reluării dialogului între cele două state la începutul lunii februarie, sub medierea Sultanatului Oman, pentru prima dată de la războiul de 12 zile din iunie 2025, în care Israelul a fost ajutat de Statele Unite.