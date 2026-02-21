Iranul și-a testat noua rachetă antiaeriană în Strâmtoarea Ormuz, înainte de ultimatumul lui Trump. Ce ținte poate să doboare

2 minute de citit Publicat la 16:34 21 Feb 2026 Modificat la 16:37 21 Feb 2026

Noua rachetă a Iranului a fost testată săptămâna aceasta în Strâmtoarea Ormuz. Foto: captură video X / Military Observer

Iranul a testat o nouă rachetă antiaeriană lansată de pe navă, numită "Sayyad-3G", în timpul exercițiilor desfășurate săptămâna aceasta de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) în Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor crescânde cu Statele Unite, relatează sâmbătă Agerpres, citând presa internațională.

IRGC a efectuat manevre în strâmtoare luni și marți iar, potrivit presei de la Teheran, "Sayyad-3G" a fost lansată de pe nava de război "Shahid Sayyad Shirazi".

Conform autorităților iraniene, "Sayyad-3G" are o rază de acțiune de până la 150 de kilometri, ceea ce îi permite să creeze un "perimetru defensiv" aerian în jurul vasului lansator.

?? During military exercises in the Strait of Hormuz, Iran for the first time launched its latest Sayyad-3G surface-to-air missile from the missile catamaran IRIS Shahid Sayyad Shirazi. pic.twitter.com/dfxBhHZ5HU — Military Observer (@TheMilObserverr) February 18, 2026

Este capabilă să intercepteze avioane de vânătoare, drone de mare altitudine, avioane de patrulare maritimă, aeronave de sprijin și anumite rachete de croazieră.

Sistemul de lansare este vertical, cu acoperire de 360 de grade, fără a fi nevoie de reorientarea armamentului, aspect care reduce timpul de reacție și permite tiruri consecutive în cazul atacurilor multiple, potrivit relatărilor din presa iraniană.

Iranul a anunțat oficial testarea noii arme după ultimatumul lui Trump

Deși testarea efectivă a noii arme a avut loc la începutul săptămânii, anunțul oficial a venit după ce președintele american Donald Trump a avertizat, vineri, că ia în considerare atacuri limitate împotriva Iranului pentru a-l presa să încheie un acord nuclear.

În opinia Washingtonului, acest acord ar trebui să includă limitarea rachetelor balistice iraniene, ceea ce Teheranul respinge ferm, deocamdată.

Donald Trump a dat un termen de 10 zile pentru semnarea unui pact, după runde succesive de negocieri indirecte sub medierea Omanului, desfășurate la Muscat și Geneva pe 6 și 17 februarie.

În runda de negocieri de la Geneva de marți, Teheranul a anunțat că s-a ajuns la un consens asupra unor "principii directoare" ale unui acord, în timp ce Washingtonul a recunoscut progrese, dar a afirmat că iranienii "nu sunt încă dispuși să recunoască" liniile roșii stabilite de președintele Trump.

SUA au desfășurat în zona Golfului Persic cea mai mare forță militară de la războiul din Irak, din 2003

Vineri seara, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat într-un interviu pentru postul american MSNBC că în următoarele două sau trei zile va prezenta proiectul unui posibil acord cu SUA.

El a spus că, dacă SUA vor folosi "limbajul forței", Iranul va răspunde în același mod.

CNN și The New York Times au relatat săptămâna aceasta că armata americană este pregătită să atace Iranul și așteaptă ordinul președintelui.

SUA au în prezent cea mai mare desfășurare militară în Orientul Mijlociu de la războiul împotriva Irakului din 2003.

Portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de luptă se află deja în apele din Orientul Mijlociu.

Un al doilea grup de atac, cel al portavionului USS Gerald R. Ford, se îndreaptă către această zonă.

În iunie 2025, SUA au intervenit în războiul de 12 zile dintre Israel și Iran, bombardând cu avioane B-2 principalele trei instalații nucleare ale Teheranului.