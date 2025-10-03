Istoric american, forțat să demisioneze, după ce a refuzat să-i dea sabia lui Eisenhower lui Trump. Cui voia să o dea președintele SUA

Administrația Trump i-a dăruit în cele din urmă lui Charles o replică de sabie, donată de Academia Militară West Point, unde Eisenhower și-a început cariera militară. Foto: Getty Images

Directorul Bibliotecii Prezidențiale Eisenhower susține că a fost forțat să demisioneze, după ce nu a vrut să-i dea o sabie din colecția bibliotecii lui Donald Trump. Președintele american ar fi vrut să dăruiască sabia Regelui Charles în timpul vizitei de stat pe care a făcut-o în Marea Britanie, relatează The Guardian.

Todd Arrington a declarat pentru CBS că a plecat din funcție luni, după ce i s-a spus că „fie demisionează, fie e dat afară”, fără să precizeze cine i-a transmis acest mesaj.

Biblioteca și muzeul, situate în orașul natal al fostului președinte american Dwight D. Eisenhower, Abilene, Kansas, fac parte din Administrația Națională a Arhivelor și Documentelor (NARA).

Arrington s-ar fi opus solicitării administrației Trump de a dărui lui Charles una dintre săbiile lui Eisenhower în timpul vizitei sale de stat la Londra, menită să simbolizeze relația dintre SUA și Regatul Unit și să sublinieze colaborarea celor două țări în cel de-Al Doilea Război Mondial. Înainte de a deveni președinte în 1953, Eisenhower a condus forțele aliate împotriva Germaniei naziste.

Administrația Trump i-a dăruit în cele din urmă lui Charles o replică de sabie, donată de Academia Militară West Point, unde Eisenhower și-a început cariera militară.

The New York Times a relatat că înlăturarea lui Arrington ar putea fi legată și de discuțiile privind planurile de construcție al unui nou centru educațional la Biblioteca Eisenhower.

Arrington a declarat pentru Daily Mail că încearcă să își recapete postul.

„Sunt foarte trist și supărat, și sincer devastat, și am încercat să iau legătura cu superiorii din Arhivele Naționale pentru a le spune, practic, că voi face orice este necesar pentru a inversa această decizie”, a spus istoricul.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării AFP pentru un punct de vedere.

Demisia lui Arrington, care a avut o carieră de decenii în guvernul federal, are loc în contextul în care Trump își afirmă un control fără precedent asupra instituțiilor culturale americane de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie. El a dispus concedieri în masă în cadrul mai multor consilii tradițional nepartizane sau bipartizane, înlocuindu-le cu propriii săi aliați.