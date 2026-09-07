Italia a înregistrat cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani. Temperaturile au atins un nivel record

Valul de căldură care a cuprins recent Europa s-a mai domolit în unele zone săptămâna aceasta, dar în Italia pericolul a persistat. sursa foto: Getty

Italia a înregistrat în 2026 cea mai călduroasă vară de după anul 1950, cu o temperatură medie de 24,3 grade Celsius, a anunţat luni Institutul pentru Bioeconomie din cadrul Consiliului Naţional de Cercetare (CNR-IBE), informează Reuters, citat de Agerpres.

August 2026 a fost cea mai călduroasă lună din acest an în Italia, cu o temperatură medie de 25,6°C, care a fost cu 5,2°C mai mare decât media perioadei 1951-1980 şi cu 3,5°C peste media perioadei 1991-2020, potrivit aceleiaşi instituţii publice italiene. Datele se bazează pe măsurători efectuate la înălţimea de doi metri deasupra solului.

"Media de 25,6 grade Celsius înregistrată în august 2026 depăşeşte recordurile anterioare de 24,6°C din 2024 şi de 24°C din august 2017", a declarat Lorenzo Arcidiaco, cercetător în cadrul CNR-IBE.

Potrivit acestui cercetător italian, datele indică faptul că 2026 se va încheia probabil ca fiind cel mai călduros an înregistrat în Italia de după anul 1950, în contextul în care iulie 2026 şi august 2026 au fost, de asemenea, cel mai călduroase măsurate vreodată de meteorologi.

CNR este cea mai mare instituţie publică de cercetare din Italia.

Zone ample din Europa, continentul care se încălzeşte cel mai rapid din lume, au trecut prin veri caniculare, seceta şi incendiile de vegetaţie devenind o problemă tot mai gravă. Regatul Unit a înregistrat totodată cea mai fierbinte vară de la începutul măsurătorilor sale meteorologice.

Cele mai afectate zone din Italia s-au concentrat în câmpiile din nord-vest şi de-a lungul Munţilor Apenini, multe dintre acestea fiind regiuni agricole, unde temperaturile ridicate şi seceta au pus presiune asupra activităţilor din ferme.

Analize separate ale datelor meteorologice au arătat că oraşe importante ale Italiei, precum Roma, Florenţa şi Torino, au fost afectate de valuri de căldură repetate în lunile iunie, iulie şi august.