Temperaturile extreme au afectat și turismul vara aceasta. La Pompei a fost un val de vizitatori pe 40 de grade, dar Luvru are pierderi

Mai multe muzee din Italia şi Franţa au înregistrat pierderi după ca au fost nevoite să-şi suspende programul din cauza căldurii excesive. Sursa colaj: Getty Images

În această vară cu temperaturi toride, în Franţa şi Italia, mai multe muzee de marcă şi obiective turistice au fost nevoite să se închidă sau să îşi limizeze programul de funcţionare, ceea ce a dus la semnificative pierderi financiare şi de prestigiu.

De exemplu un muzeu important precum Luvru a suferit pierderi în valoare de cel puțin un milion de euro după ce a fost nevoit să îşi închidă porţile de mai multe ori în această vară pentru că acumularea de căldură se resimţea cel mai acut spre sfârșitul zilei, fiind amplificată de fluxul de vizitatori şi de densitatea construcției care nu este suficient adaptată la schimbările climatice. Şi Turnul Eiffel a fost închis de mai multe ori din cauza temperaturilor ridicate care au ajuns şi la 40°C, iar structura de oțel a suferit modificări, dilatându-se cu până la 15 cm.

Şi în Italia, au existat probleme legate de temperaturile excesive, astfel pe 24 iunie, sistemul de aer condiționat al Galeriei Uffizi s-a supraîncălzit din cauza căldurii, iar muzeul a trebuit să se închidă până la remedierea problemei şi să ramburseze vizitatorilor costul biletelor, relatează La Stampa. „Două zile mai târziu, Uffizi era din nou deschis și a garantat o temperatură perfectă pe tot parcursul verii”, a precizat Alfonsina Russo, șefa Departamentului pentru Promovarea Patrimoniului Cultural din cadrul Ministerului Culturii.

În Italia autorităţile au luat diverse măsuri pentru a combate valul de căldură cu o serie de inițiative care au contribuit la limitarea scăderii numărului de vizitatori. „Nu avem încă date definitive, dar putem spune că în iunie și iulie a existat o creștere în aproape toate spațiile culturale, în timp ce în august, în unele cazuri, a existat un declin, compensat de creșterile din iunie și iulie și de deschiderile de seară”, a rezumat Russo.

Pe de altă parte Parcul Arheologic din Pompei, unul dintre cele mai fascinante, dar și printre cele mai fierbinți locuri din toată Italia, a înregistrat o prezență record în luna august. În ciuda temperaturilor care au depășit uneori 40 de grade Celsius, 12.500 de persoane au vizitat situl numai pe 15 august, iar peste 600.000 au adunat vizitarea obiectivelor culturale ale regiunii în acel weekend.

Şi la Roma, temperaturile în timpul celor mai călduroase ore au scăzut rareori sub 35 de grade, umiditatea depășind uneori 60%. Totuşi Colosseumul nu a înregistrat nicio scădere a numărului de vizitatori. „Am sporit prezența tunurilor cu apă pulverizată pentru a răcori cozile de afară. Iar în interior, distribuția apei a fost intensificată”, a declarat Edoardo Zanchini, directorul biroului climatic de la Roma.

În primul weekend din august, Panteonul și Colosseumul au totalizat 7.587 de vizitatori, iar 56.000 au participat la tururi de seară pe tot parcursul lunii. „Aceasta este o inițiativă a ministrului Culturii din Italia Giuli. Nu este un răspuns la temperaturile ridicate, dar ajută la diversificarea orelor și la o mai bună distribuire a fluxului de vizitatori pe parcursul zilei”, a explicat Russo.

Posibilitatea de a vizita obiectivele turistice şi seara a contribuit la menținerea unui număr ridicat de vizitatori și în Sicilia. În zone precum Valea Templelor, Segesta și Selinunte, unde umbra este un miraj, iar temperaturile depășesc adesea 40 de grade Celsius, prezența este în scădere de trei ani: practic zero în jurul prânzului, crescând din nou după ora 17:00. Vernisajele și spectacolele de seară au atras 24.000 de vizitatori de la mijlocul lunii iulie, în timp ce Selinunte a depășit numărul de vizitatori de anul trecut.