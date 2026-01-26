Italia declară stare de urgență în regiunile din sud, după furtuna violentă. În Sicilia sunt raportate pagube de 740 milioane de euro

Pagube provocate de „Ciclonul Harry” în Italia. Sursa foto: Hepta

Guvernul Italiei a declarat luni stare de urgență pentru regiunile sale sudice afectate de o furtună violentă săptămâna trecută, promițând ajutor financiar rapid pentru a reconstrui drumurile și companiile afectate de vremea severă, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Ploi care au căzut fără încetare, vânturi puternice și valuri înalte de până la nouă metri s-au abătut timp de două zile asupra Siciliei, Sardiniei și Calabriei, împingând apa de mare în interiorul continentului și copleșind sistemele de apărare a regiunilor costiere.

Autoritățile italiene au estimat că pagubele materiale ajung la peste 1 miliard de euro, dar, în pofida amplorii distrugerilor, oficialii nu au raportat victime.

Guvernul condus de prim-ministrul Giorgia Meloni a alocat inițial 100 de milioane de euro pentru a răspunde nevoilor imediate din cele mai afectate zone, a transmis ministrul Protecției Civile, Nello Musumeci, într-un comunicat.

„În zilele următoare, Guvernul va adopta o nouă măsură interministerială pentru a permite restaurarea și reconstrucția infrastructurii avariate”, a adăugat el.

Numai în Sicilia au fost deja raportate pagube de 740 de milioane de euro, a anunțat guvernul regional săptămâna trecută, însă guvernatorul insulei, Renato Schifani, a avertizat luni că suma finală ar putea fi de două ori mai mare.

Apele mării au inundat străzile din zonele populare din proximitatea orașului Taormina, distrugând infrastructura, cum ar fi instalațiile de tratare a apelor menajere, și ridicând îngrijorări cu privire la viitorul sezon turistic. În Catania, o porțiune de faleză s-a prăbușit pe malul mării.

Alunecările de teren, probabil provocate de vremea nefavorabilă, amenință de acum și orașul Niscemi, din centrul Siciliei, iar aproximativ 1.000 de persoane au fost evacuate din casele lor, a anunțat Protecția Civilă într-un comunicat.

Sardinia a fost, de asemenea, grav afectată. Beniamino Garau, primarul localității Capoterra din sudul insulei, a declarat că marea a avansat cu aproximativ 100 de metri în interiorul continentului.

În Calabria, administrația regională a declarat că furtuna a provocat „daune majore activității agricole... cu repercusiuni grave asupra economiei rurale” într-una dintre cele mai puțin dezvoltate zone ale Italiei.

Fenomenele meteorologice extreme au devenit mai frecvente în Italia în ultimii ani. Inundațiile au devastat orașe din întreaga țară, ucigând zeci de oameni și amplificând riscul de alunecări de teren și de inundații chiar și în zone care, din punct de vedere istoric, erau mai puțin expuse.

Cu toate acestea, localnicii au declarat că alertele regionale de protecție civilă emise înaintea furtunii i-au convins pe oameni să rămână în casele lor, prevenind astfel decesele și accidentările grave.