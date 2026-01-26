Furtunile fac ravagii în Sicilia: Peste 1.000 de persoane au fost evacuate, după o alunecare de teren. „Situaţia este critică”

1 minut de citit Publicat la 19:42 26 Ian 2026 Modificat la 19:42 26 Ian 2026

Alunecarea de teren a acoperit la poalele falezei un drum care duce spre oraş / Sursă foto: Hepta

Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Sicilia după ce o porţiune dintr-o faleză lungă de patru kilometri s-a prăbuşit duminică în timpul unei furtuni, lăsând pe marginea prăpastiei mai multe case în pericol de prăbuşire, au declarat luni autorităţile italiene, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Nicio victimă nu a fost semnalată după acea spectaculoasă alunecare de teren survenită duminică.

Protecţia Civilă italiană a precizat că toţi localnicii de pe o rază de 4 kilometri în jurul alunecării de teren au fost evacuaţi.

„Situaţia este critică”, a declarat în faţa presei locale Massimiliano Conti, primarul din Niscemi, o comună cu peste 27.000 de locuitori, situată în sudul Siciliei, la aproximativ 30 de kilometri de mare.

„Situaţia continuă să se agraveze pentru că noi alunecări de teren s-au produs ulterior”, consecinţă a ploilor abundente care au afectat regiunea în ultimele zile, potrivit edilului local.

Imagini filmate luni de agenţia video Local Team arată o porţiune îngustă de faleză verticală care se prăbuşea, luând cu sine o parte dintr-o clădire care fusese deja distrusă.

Partea din faţă a unei maşini, cu două roţi suspendate în aer, este vizibilă în apropiere.

Alunecarea de teren a acoperit la poalele falezei un drum care duce spre oraş.

Massimiliano Conti a precizat că autorităţile locale colaborează cu Poliţia, pompierii şi Protecţia Civilă pentru a evalua următoarele etape, mai ales redeschiderea şcolilor, ale căror cursuri au fost anulate luni.

Zonele costiere ale Siciliei au fost lovite săptămâna trecută de furtuna Harry, care a avariat numeroase drumuri şi locuinţe.

Preşedintele regiunii, Renato Schifani, a estimat costul pagubelor directe şi indirecte ale acestor intemperii la peste 1,5 miliarde de euro.