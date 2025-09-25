Iulian Chifu: „Rusia va testa articolul 5 într-o zonă, cel mai probabil în Marea Baltică sau în Marea Neagră”

Iulian Chifu a amintit că deja Moscova s-a lansat în diverse forme de atac asupra țărilor aliate. Foto: Agerpres

Expertul în relații internaționale și securitate Iulian Chifu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că Federația Rusă ar putea testa articolul 5 din Tratatul NATO într-o anumită regiune a Europei. În opinia fostului consilier prezidențial, Moscova va alege drept țintă, cel mai probabil, o națiune baltică, însă nu poate fi exclus un atac în Europa Centrală sau în zona Mării Negre. Iulian Chifu a atras atenția că, deși nu vorbim de un război convențional Rusia–NATO, atacurile Rusiei asupra țărilor aliate s-au manifestat la nivel informațional, prin tentative de asasinat și prin violarea spațiului aerian al unor națiuni.

Întrebat dacă ar putea exista o confruntare între NATO și Rusia, expertul în securitate a apreciat că Moscova va testa articolul 5 al Tratatului NATO. Articolul 5 al NATO stabilește principiul apărării colective: un atac asupra unei țări membre este considerat un atac asupra tuturor. Toate țările membre sunt obligate să răspundă și să ofere asistență.

Iulian Chifu a amintit că deja Moscova s-a lansat în diverse forme de atac asupra țărilor aliate, amintind războiul hibrid, informațional, dar și violările spațiului aerian al mai multor țări membre NATO.

„Dacă discutăm în termeni de război cu spectru larg avem deja o asemenea confruntare. La nivel informațional, prin subversiune, prin tentative de asasinat, prin cu totul și cu totul alte nenumărate elemente pe care le vedem în Europa. Vedem cu dronele care încalcă spațiul aerian, cu avioanele care au încălcat spațiul aerian.

Am văzut Estonia, am văzut o platformă de foraj în Baltica Poloniei, ne-a anunțat Norvegia, deci ele sunt prezent. Dacă vorbim de un război kinetic, ceea ce înțelegem noi în mod normal prin război, război convențial, este de considerat și în orice de planificat faptul că Rusia nu va aștepta să încheie tema Ucrainei, a realizat că are în față o armată puternică, hotărâtă și în orice caz că îi trebuie foarte mult timp ca să parcurgă să ocupe Ucraina așa cum și-o dorește.

În schimb, va testa, cel mai probabil, articolul 5, într-o zonă. O zonă care poate fi...cea mai probabilă în Baltică, poate fi în Europa Centrală, poate fi în zona Finlandei, în zona nordică, sau de ce nu în Marea Neagră sau chiar în Balcanii de Vest”, a spus Iulian Chifu la Antena 3 CNN.

Întrebat despre aparenta schimbare de retorică a președintelui Donald Trump față de Rusia și războiul din Ucraina, Iulian Chifu este de părere că liderul de la Casa Albă nu și-a schimbat cu nimic narativul, dar există o presiune politică și publică pe el în Statele Unite să își asume fie sancțiuni mai puternice față de Rusia, fie un sprijin mai relevant pentru Ucraina.

„Eu cred că asta e poziția pe care a avut-o întotdeauna. Nu văd nimic nou. S-a arătat nemulțumit de Vladimir Putin imediat după Anchorage când a constatat că Vladimir Putin nu își dorește pacea, nu vrea negocieri cu Zelenski nici în format bilateral, că nu își dorește în niciun caz să oprească războiul și atunci aceste concluzii de la acest moment devin evidente, celelalte componente, faptul că pierde mulți soldați, că nu câștigă teritoriu, erau fapte pe care Trump le știa cu certitudine, sunt elemente pe care le știe toată lumea.

Nu văd schimbări majore, niciun angajament propriu, e clar că există o presiune politică, Donald Trump a trecut de acel moment Anchorage, a realizat că lucrurile nu merg în direcția pe care o orea și există o presiune politică și publică ca președintele SUA să ia o poziție să treacă fie la sancțiuni mai puternice, fie să sprijine într-o anumită măsură Ucraina care să fie relevantă pentru efortul ulterior”, a explicat expertul în relații internaționale și securitate.