JD Vance dezminte că ar fi în război cu Marco Rubio pentru a-i succeda lui Donald Trump: "Marco face o treabă excelentă"

1 minut de citit Publicat la 10:47 18 Feb 2026 Modificat la 10:47 18 Feb 2026

Marco Rubio și JD Vance dezmint că ar fi în război pentru a-i succeda lui Donald Trump. Sursă foto: Getty Images

Vicepreședintele american J. D. Vance a dat asigurări că "nu există niciun conflict" între el și secretarul de stat american Marco Rubio, prezentat în presa internațională drept posibilul său rival la nominalizarea Partidului Republican din SUA pentru viitoarele alegeri prezidențiale, relatează presa internațională.

”Este foarte interesant că presa încearcă să creeze acest conflict, acolo unde conflictul nu există. Marco face o treabă excelentă. și eu fac o treabă cât de bună pot. Președintele, la rândul lui, face o treabă excelentă. Vom continua să lucrăm împreună", a declarat acest politician în vârstă de 41 de ani, marți, într-un interviu acordat postului Fox News.

El a fost întrebat dacă are ambiții prezidențiale, dar a râs, fără să răspundă clar.

”Acum un an și șase luni i-am cerut poporului american să-mi de jobul actual. Ne vom pune problema unui viitor job la un moment dat, în viitor", a spus Vance.

Rubio și Vance vor trece temporar la pupitrul purtătorului de cuvânt de la Casa Albă

Marco Rubio, în vârstă de 54 de ani, a dat, la rândul său, asigurări într-un interviu din decembrie 2025, că "nu se va pune în calea vicepreședintelui".

"Dacă JD Vance candidează la președinție, el va fi candidatul nostru, iar au voi fi unul dintre primii care-l vor susține", a spus Rubio la momentul respectiv.

Potrivit presei americane, cei doi își vor putea măsura în curând aderența la public și la presă în sala de presă de la Casa Albă.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a anunțat că, în timpul viitorului său concediu maternal, nume grele din Guvern SUA, inclusiv JD Vance și Marco Rubio, o vor înlocui la pupitru în briefing-uri tradiționale cu reporterii acreditați.