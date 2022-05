Jill Biden, Prima Doamnă a Statelor Unite, a trecut granița în Ucraina!

Jill Biden s-a întâlnit cu Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, se spune într-o relatare a agenției Associated Press.

BREAKING: First lady Jill Biden crossed the border into Ukraine, making an unannounced visit to the country amid Russia’s ongoing invasion. She met with Ukrainian first lady Olena Zelenska, who had not appeared in public since the Feb. 24 Russian invasion. https://t.co/vTgDSilA8Z