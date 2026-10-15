Jumătate dintre britanici nu ar merge la război să-și apere țara. Apărarea să fie finanțată din impozitarea salariillor mari, spun ei

Membri ai forțelor speciale britanice într-un exercițiu la baza RAF Leeming, ianuarie 2026. Foto: Getty Images

Jumătate din cetățenii Marii Britanii spun că nu ar merge la război să-și apere țara "în nicio împrejurare", arată un sondaj de opinie Ipsos citat joi de agenția DPA, potrivit Agerpres.

Deși sondajul a consemnat o susținere puternică pentru creșterea cheltuielilor de apărare în Regatul Unit, circa 48% dintre respondenți au declarat că nu ar merge la război "sub nicio formă".

Acest rezultat a rămas neschimbat față cel înregistrat de un alt sondaj efectuat în aprilie 2025. De atunci, în țară au crescut îngrijorările legate de amenințările din partea unor țări precum Rusia, China și Iran.

Doar 36% dintre britanici, dispuși să-și apere țara într-un război

Doar 36% dintre intervievați au afirmat că există situații în care ar lupta pentru țară. Acest rezultat este, de asemenea, aproape identic cu cel înregistrat anul trecut.

Hamish Mundell, cercetător asociat în cadrul Royal United Services Institute, a subliniat că există semne de întrebare cu privire la "disponibilitatea Regatului Unit de a lupta și de a face sacrificii". El a indicat, pe de altă parte, că sondajul Ipsos nu sugerează că Marea Britanie ar fi incapabilă să se mobilizeze în cazul unui conflict.

În rândul bărbaților, au fost mai mulți respondenți care au declarat că ar lupta decât cei care au spus că nu ar face-o. 48% au afirmat că există situații în care ar merge la război, în timp ce 40% au precizat că nu ar fi dispuși să facă acest lucru.

În schimb, majoritatea femeilor și a persoanelor cu vârste cuprinse între 35 și 54 de ani au declarat că nu ar lupta.

Britanicii nu vor la război, dar susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare

În pofida reticenței individuale de a merge la război, sondajul Ipsos a arătat că 51% dintre cetățenii britanici susțin o creștere a cheltuielilor pentru apărare. Este aproape dublul față de rezultatul de 28% înregistrat în iunie 2022.

Totuși, opinia publică rămâne divizată cu privire la modul în care ar trebui finanțată o astfel de creștere.

Dintre cei care susțin cheltuieli mai mari, 37% consideră că acestea ar trebui acoperite prin reduceri bugetare în alte domenii, în timp ce 36% sunt de acord cu o majorare a taxelor și impozitelor.

Britanicii preferă să fie impozitați cei care câștigă mai mult pentru susținerea cheltuielilor din apărare

De departe, cea mai populară modalitate de a strânge fonduri pentru apărare a fost creșterea impozitului pe venit pentru cei care câștigă peste 125.000 de lire sterline (164.440 dolari) pe an, 46% susținând o astfel de măsură.

Hamish Mundell a spus că cifrele nu sunt "deloc surprinzătoare". Acest cercetător a calificat drept "descurajator" faptul că "nu există, aparent, nicio formă de leadership din partea guvernului în sensul îndeplinirii angajamentului Regatului Unit față de NATO, de a aloca 3,5% din PIB pentru apărare".

Anul trecut, Marea Britanii și aliații NATO au convenit să cheltuiască 3,5% din PIB pentru apărare până în 2035, ca urmare a presiunilor făcute de președintele american Donald Trump în favoarea creșterii cheltuielilor militare.