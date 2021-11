Jurnalista chineză, condamnată la închisoare pentru că investiga apariţia bolii COVID, este acum „pe moarte”, spune familia

Zhang Zhan, de 38 de ani, fost avocat, a mers în Wuhan, în februarie 2020, pentru a raporta despre haosul din centrul pandemiei, punând la îndoială modul în care autoritățile gestionează focarul.

Tânăra a fost reținută în mai 2020, iar în decembrie a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru provocarea conflictelor și a problemelor, o acuzație folosită adeseori pentru suprimarea disidenței.

Încă de când a fost închisă, femeia a intrat în greva foamei. Acum a ajuns subponderală și ”s-ar putea să nu mai trăiască mult”, a scris fratele ei, Zhang Ju, săptămâna trecută, pe un cont de Twitter.

„Zhan are 177 cm înălţime şi acum are mai puţin de 40kg. S-ar putea să nu supravieţuiască iernii reci care vine. Sper ca lumea să-şi amintească cum era înainte", a fost mesajul bărbatului.

