Justin Trudeau amenință SUA cu un „răspuns puternic şi imediat" după ce Trump a anunțat taxe de 25% la importurile din Canada

Premierul canadian Justin Trudeau a ameninţat cu un „răspuns puternic şi imediat" dacă Statele Unite continuă cu un tarif de 25% pentru mărfurile canadiene, măsură care urmează să intre în vigoare sâmbătă, relatează vineri dpa, citat de Agerpres.

„Nimeni - de o parte şi de alta a graniţei - nu vrea să vadă tarife americane la mărfuri canadiene", a scris Trudeau pe platforma X.

„M-am întâlnit astăzi cu Consiliul nostru Canada-SUA. Lucrăm din greu să împiedicăm aceste tarife, dar dacă Statele Unite merg mai departe, Canada este pregătită cu un răspuns puternic şi imediat", a precizat Trudeau.

No one — on either side of the border — wants to see American tariffs on Canadian goods.



I met with our Canada-U.S. Council today. We’re working hard to prevent these tariffs, but if the United States moves ahead, Canada’s ready with a forceful and immediate response.