Kaja Kallas și Marco Rubio aproape s-au certat la reuniunea G7 din cauza Rusiei

1 minut de citit Publicat la 11:06 28 Mar 2026 Modificat la 11:06 28 Mar 2026

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, și secretarul de stat american, Marco Rubio, au avut un schimb dur de replici la reuniunea miniștrilor de Externe G7, grupul celor mai dezvoltate țări în plan economic, tehnologic și militar.

Cei doi oficiali au intrat în dispută pornind de la presiunea pe care se presupune că SUA o exercită asupra Rusiei în contextul războiului din Ucraina, spun surse participante la discuții.

Axios a relatat că șefa diplomației europene, cunoscută pentru pozițiile tranșante la adresa Rusiei, a criticat lipsa unor măsuri suplimentare din partea SUA împotriva Moscovei.

Kallas a amintit că Washingtonul avertizase anterior că își va pierde răbdarea dacă Rusia nu cooperează în procesul de pace.

"A trecut un an și Rusia nu a făcut pași. Când vă veți pierde răbdarea?", ar fi întrebat ea.

Rubio a reacționat iritat, afirmând că SUA depun eforturi pentru a încheia conflictul.

Europenii se tem că SUA dau prioritate războiului cu Iranul, în detrimentul situației din Ucraina

Ei a indicat că aliații europeni pot prelua inițiativa, dacă estimează că pot gestiona mai eficient situația.

Secretarul de stat american a insistat că Washingtonul susține Ucraina prin arme și informații, în timp ce menține canale de dialog cu ambele părți.

Tensiunile între cei doi oficiali, manifestate în fața altor miniștri de Externe, reflectă neîncrederea crescândă între SUA și aliații europeni privind strategia față de războiul din Ucraina, notează presa internațională.

În plus, europenii se tem că SUA acordă prioritate operațiunilor din Orientul Mijlociu împotriva Iranului, în dauna situației din Ucraina

Ulterior momentului de tensiune, mai mulți oficiali de pe continent au insistat pentru continuarea eforturilor diplomatice conduse de SUA, iar Rubio și Kallas au avut o discuție separată pentru aplanarea situației.