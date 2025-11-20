Kievul acuză că rușii comit crime de război la Pokrovsk, folosind o nouă tactică: Se deghizează în civili sau militari ucraineni

Blocuri de locuințe în ruine în Konstantinivka. Foto: Armata ucraineană

Soldații ruși care luptă la Pokrovsk se deghizează îmbrăcând haine civile, au declarat oficiali militari ucraineni, ceea ce face dificilă apărarea orașului strategic, scrie Sky News.

Acțiunile soldaților care se prezintă ca fiind civili pentru a înșela sunt catalogate drept crimă de război, iar faptul că îmbracă uniforme ale forțelor ucrainene sau ale altor servicii de securitate din Ucraina încalcă legile și obiceiurile războiului.

„Cel mai dificil lucru este că se deghizează în civili. De mult timp își schimbă hainele și primesc instrucțiuni în acest sens”, a declarat pentru Suspilne comandantul Brigăzii 68 „Jaeger”, cu indicativul „Liutyi”.

„Uneori identificăm inamicul abia după începerea schimburilor de focuri, pentru că civilii nu vor deschide focul asupra unităților noastre”, a spus acesta.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăla de război” din Ucraina. De asemenea, Trump s-a declarat „puțin supărat” pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict.

Donald Trump a discutat cu rușii, în secret, un plan în 28 de puncte. Planul în 28 de puncte al lui Trump prevede ca Rusia să obțină controlul de facto asupra Luhansk și Donețk, în ciuda faptului că Ucraina controlează încă aproximativ 12% din teritoriul de acolo. Deși zonele din Donbas de unde Ucraina s-ar retrage ar rămâne sub control rus, acestea ar fi considerate o zonă demilitarizată, Rusia neavând dreptul să își poziționeze trupe acolo.

În alte două regiuni afectate de război, Herson și Zaporojie, liniile actuale de control ar fi în mare parte înghețate, cu unele teritorii returnate de Rusia, în funcție de negocieri. Conform planului lui Trump, SUA și alte țări ar recunoaște Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești legitime, dar Ucrainei nu i s-ar cere să facă același lucru.

Un oficial ucrainean a afirmat că planul include și limitări privind dimensiunea armatei ucrainene și a armelor sale cu rază lungă de acțiune, în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA. Oficialul ucrainean a confirmat, de asemenea, că planul SUA include concesii teritoriale în Donbas.

Nu este clar ce ar presupune garanțiile americane de securitate, dincolo de o promisiune de a apăra împotriva unei noi agresiuni rusești.

Potrivit a două surse familiarizate direct cu discuțiile, Qatar și Turcia sunt implicate în redactarea noului plan Trump și în susținerea eforturilor de mediere ale SUA.