Kim Jong Un și-a relansat distrugătorul. La prima încercare, nava s-a răsturnat în port și l-a scos din minți

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Regimul nord-coreean a reușit, la a doua încercare, să-și lanseze la apă distrugătorul modern purtător de rachete ghidate. Prima dată când a mai încercat lansarea, în mai 2025, nava s-a răsturnat în port, fapt ce a provocat furia lui Kim Jong Un, acesta spunând despre incident că a fost un „act criminal”.

Kim a declarat că intrarea în serviciu, duminică, a distrugătorului Kang Kon este rezultatul „respectului de sine, voinței și spiritului puternic” al țării. El a adăugat că nava de război, capabilă să transporte arme nucleare, va transmite un puternic mesaj de descurajare adversarilor Coreei de Nord, potrivit agenției de presă de stat de la Phenian, KCNA

Situația este radical diferită față de anul trecut, când, în timpul lansării la apă a navei Kang Kon, o defecțiune a mecanismului a făcut ca pupa să alunece prematur în apă, avariind părți ale corpului navei și lăsând prova blocată pe rampa de lansare, relata, atunci, KCNA. O zi mai târziu, presa de stat a anunțat că avariile nu erau atât de grave pe cât se crezuse inițial.

Kang Kon este al doilea distrugător din clasa Choe Hyon. Cu un deplasament de aproximativ 5.000 de tone, acestea sunt cele mai mari nave de război construite vreodată de Coreea de Nord.

Prima navă a clasei a intrat în serviciu în iunie, iar Kim a declarat atunci că aceasta reprezintă începutul unui nou capitol în istoria militară a Coreei de Nord și că marina țării „a pus capăt unei stagnări de peste 70 de ani”.

Duminică, el a reluat această idee, afirmând că intrarea în serviciu a navei Kang Kon „reprezintă un eveniment istoric” pentru capacitățile marinei militare.

Nordul încearcă să ajungă din urmă Sudul

Flota nord-coreeană a fost mult timp eclipsată de forțele navale ale Coreei de Sud și Statelor Unite, care dispun de nave de război și submarine moderne, dotate cu sisteme electronice sofisticate și cu puternice capacități de lansare a rachetelor.

Kim încearcă să transforme marina Phenianului într-o „forță înarmată nuclear” pentru a descuraja adversarii țării. Pe coasta de est a Coreei de Nord sunt construite noi baze navale pentru a găzdui o flotă în expansiune, a declarat Kim, duminică, potrivit KCNA.

Kim a cerut șantierelor navale nord-coreene să construiască două nave de suprafață noi pe an, inclusiv crucișătoare de două ori mai mari decât distrugătoarele din clasa Choe Hyon.

Coreea de Nord a susținut, de asemenea, că dezvoltă un submarin nuclear de atac de mari dimensiuni, comparabil ca mărime cu submarinele de atac ale Marinei SUA. Imagini publicate în decembrie îl arătau pe Kim inspectând submarinul într-o hală de construcție.

Este posibil ca dictatorul nord-coreean să se fi referit la unele sau la toate aceste proiecte atunci când a declarat că „punem în aplicare un plan important pentru consolidarea forțelor noastre navale”.

„Voi demonstra din nou acest lucru lumii peste opt luni”, a mai spus el.

La ceremonia de duminică, alături de Kim s-a aflat și fiica sa, Ju Ae, despre care experții consideră că liderul nord-coreean o pregătește pentru a-i deveni succesoare.

Imaginile publicate de presa de stat au arătat-o pe fată pozând alături de tatăl său și de echipajul navei pentru o fotografie de grup, după ce a vizitat distrugătorul.