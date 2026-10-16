Kimberly Guilfoyle părăsește Grecia fără fast: Președintele elen a refuzat să organizeze pentru ea tradiționala ceremonie de rămas bun

Fosta ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a demisionat după ce mai multe investigații de presă au arătat că ar fi avut un comportament necorespunzător și posibil ilegal înainte de numirea sa și în timpul mandatului de la Atena. Foto: Getty Images

Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, i-a refuzat lui Kimberly Guilfoyle tradiționala ceremonie protocolară de rămas bun, care se organizează de obicei când un ambasador își încheie misiunea într-o țară, informează The Independent.

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, și-a dat demisia marți, după ce Casa Albă i-a cerut să se retragă în urma unei serii de rapoarte problematice care au ridicat întrebări despre comportamentul ei în funcție.

Dacă mandatul lui Guilfoyle s-ar fi încheiat în condiții normale, oficialitățile de la Atena ar fi organizat pentru ea o ceremonie de rămas bun, notează publicația britanică

„Protocolul spune că pentru fiecare ambasador care pleacă se fac vizite de curtoazie la șeful statului, la prim-ministru și la ministrul de externe”, a declarat o sursă de la ambasada din Atena pentru Daily Mail. „Totuși, din cauza înlăturării sale neașteptate, nu i se va permite să-și ia rămas bun”.

Biroul președintelui Tasoulas a confirmat că „nu există planuri” ca Guilfoyle să beneficieze de un astfel de protocol.

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a demisionat din funcție la aproximativ două ore după ce purtătoarea de cuvânt a Administrației Trump, Katie Zacharia, a anunțat că i s-a cerut să se retragă.

Guilfoyle se află de mai multe zile în centrul unui scandal, după ce mai multe investigații de presă au arătat că ar fi avut un comportament necorespunzător și posibil ilegal înainte de numirea sa și în timpul mandatului de la Atena.

Presa americană a scris că Kimberly Guilfoyle ar fi acceptat cadouri scumpe, în calitatea sa de ambasador, și ar fi cerut bani pentru a înlesni accesul la oficiali ai administrației înainte de confirmarea sa în funcție.

Eric Deters, un fost donator al lui Trump, a declarat că Kimberly Guilfoyle i-a cerut, într-un mesaj text, să-i transfere 100.000 de dolari pentru a completa soldul unui card American Express, cu câteva zile înainte de confirmarea sa în Senat. Deters nu i-a transferat banii, motivând că nu dispunea de lichidități la acel moment.