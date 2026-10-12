Kimberly Guilfoyle respinge acuzațiile de „comportament neadecvat”. Cei 100.000 de dolari ceruți unui donator sunt „o factură restantă”

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Foto: Getty Images

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi avut un „comportament neadecvat”, inclusiv afirmațiile potrivit cărora ar fi oferit acces la administrația Trump în schimbul unei sume de bani. Într-o declarație de două pagini emisă de avocații săi din New York, David M. Schwartz și Jesse Binnall, Guilfoyle a negat orice acuzație și a contestat o serie de articole ale Wall Street Journal privind conduita sa înainte și în timpul mandatului său la Atena, scrie publicația elenă Ekathimerini.

Citând mai multe mesaje, WSJ a relatat că Guilfoyle i-a cerut lui Eric Deters, donator și susținător al lui Trump, să plătească o factură de 100.000 de dolari pe cardul de credit cu puțin timp înainte de audiere, promițându-i, în schimb, acces la oficiali ai administrației.

Avocații ei au declarat, însă, că Deters îi datora lui Guilfoyle aproximativ 150.000 de dolari pentru discursuri și consultanță desfășurate în 2024 și începutul anului 2025, înainte ca ea să fie nominalizată ca ambasador.

Aceștia au afirmat că Deters semnase un contract în valoare de 200.000 de dolari cu o agenție de organizare de evenimente care o reprezenta pe Guilfoyle, pentru servicii de consultanță în domeniul comunicării strategice și al strângerii de fonduri, dar că nu achitase suma integrală. L-au descris drept „un client rău-platnic căruia i se cere să achite o factură restantă”.

„A cere unui client să plătească pentru o muncă deja efectuată nu este corupție. Este opusul corupției”, au declarat avocații, adăugând că explorează opțiuni legale pentru recuperarea datoriei restante.

Declarația a respins, de asemenea, rapoartele privind călătoriile lui Guilfoyle, precizând că aceasta a solicitat și a urmat îndrumările Departamentului de Stat înainte de a utiliza aeronave private și a respectat cerințele federale aplicabile privind etica, cadourile și raportarea.

Sâmbătă, Wall Street Journal a relatat că Guilfoyle s-a lăudat la Davos cu legăturile sale strânse cu doi magnați greci și a spus că aceștia îi finanțează călătoriile în jurul lumii.

Declarația adăugat faptul că, de când a devenit ambasador în noiembrie 2025, Guilfoyle a prioritizat interesele energetice ale SUA în Europa, parteneriatul strategic cu Grecia și promovarea exporturilor de energie americane.

Avocații au declarat că ea a servit „cu integritate, onoare și distincție” și va continua să facă acest lucru.

Duminică, Associated Press a relatat că președintele Trump și secretarul de stat Marco Rubio iau în considerare demiterea lui Guilfoyle din cauza acestor informații.

Un oficial american de rang înalt a declarat agenției de știri că cei doi sunt „extrem de supărați” de presupusul comportament și că probabil vor decide asupra unei acțiuni în această săptămână.