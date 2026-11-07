Kremlinul a anunțat cine-l va reprezenta pe Putin la trilaterala de la Abu Dhabi, cu Ucraina și SUA

3 minute de citit Publicat la 21:13 07 Noi 2026 Modificat la 21:13 07 Noi 2026

Delegația Rusiei la negocierile de săptămâna viitoare cu Statele Unite și Ucraina va include oficiali militari de rang înalt și diplomați, printre care și ministrul adjunct de externe, Serghei Riabkov, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția Interfax, citată de Reuters.

Reuniunea trilaterală de la Abu Dhabi, dedicată discuțiilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, este programată pentru marți și miercuri și va fi prima de acest fel din februarie.

Delegația rusă va fi condusă din nou de Vladimir Medinski, unul dintre consilierii dictatorului Putin, în calitate de negociator-șef, și îi va include pentru prima dată pe Riabkov și pe Iuri Jigarlovski, oficial militar de rang înalt din Statul Major General, potrivit agenției.

Riabkov coordonează relațiile Rusiei cu America de Nord și America de Sud și este responsabil de controlul armamentului, neproliferare și problemele legate de programul nuclear iranian.

Jigarlovski este șef adjunct al Direcției Principale Operaționale din Statul Major General, structura responsabilă de planificarea și desfășurarea operațiunilor militare.

Din delegație vor mai face parte ministrul adjunct de externe Mihail Galuzin și șeful serviciului de informații militare al Rusiei, Igor Kostiukov, care au participat și la rundele anterioare de negocieri, potrivit Interfax.

Toți membrii delegației s-au întâlnit vineri cu Vladimir Putin, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, dedicată parțial pregătirilor pentru viitoarele negocieri.

În partea televizată a reuniunii, Putin a mulțumit Emiratelor Arabe Unite pentru găzduirea negocierilor și a declarat că dorește să discute cu echipa rusă despre pregătirile pentru întâlnire.

Cea mai mare parte a reuniunii s-a desfășurat cu ușile închise, Kremlinul difuzând doar primele minute, așa cum procedează de obicei în cazul unor asemenea întâlniri.

Trilaterala de la Abu Dhabi

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat pe 3 noiembrie că o nouă rundă de negocieri trilaterale pentru pace între Rusia, Ucraina și Statele Unite va avea loc pe 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi.

„Discuțiile se vor concentra asupra măsurilor de securitate postbelice, reducerii tensiunilor, eforturilor umanitare și următorilor pași către pace”, a scris Witkoff pe Twitter. De câteva săptămâni, oficialii ucraineni, americani și ruși încearcă să organizeze noi runde de negocieri pentru pace.

„Sperăm să continuăm progresele realizate la Kiev, Oslo și Sankt Petersburg pentru a ajunge la un acord de pace cuprinzător și durabil, care să garanteze securitatea generațiilor viitoare”, a declarat Witkoff.

Potrivit lui Zelenski, una sau două runde de discuții tehnice ar putea pregăti terenul pentru un summit trilateral la care să participe el, președintele american Donald Trump și Putin. Zelenski și Putin nu au purtat negocieri directe de la începutul invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022.

Agenda negocierilor tehnice ar urma să includă un posibil armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice și operațiunile militare maritime, schimburi de prizonieri militari și civili, precum și repatrierea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

Statul agresor a respins în repetate rânduri posibilitatea unui armistițiu și a cerut Ucrainei să cedeze teritoriile din regiunile ucrainene Donețk și Luhansk pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească.

Aceste regiuni din estul Ucrainei, de o importanță strategică majoră, rămân în centrul negocierilor. Ucraina, în schimb, a cerut încetarea focului de-a lungul actualei linii a frontului.

Zelenski a insistat, de asemenea, asupra necesității unor garanții solide de securitate pentru Ucraina în cadrul oricărui acord menit să pună capăt războiului.

„Garanțiile noastre de securitate ne aparțin și nu pot fi dictate de partea rusă”, a declarat Zelenski pe 25 octombrie. „Restricțiile asupra armatei noastre și neutralitatea Ucrainei nu sunt subiecte de negociere”.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, și-a exprimat, pe 31 octombrie, în timpul unei reuniuni a miniștrilor de externe din G20, incertitudinea privind posibilitatea încheierii unui acord de pace negociat între Ucraina și Rusia.

„Nu știu dacă este posibilă obținerea păcii în Ucraina prin negocieri. Tocmai asta încercăm să aflăm”, le-a declarat Rubio jurnaliștilor, într-o conferință de presă.

„Nu cred că cineva de aici susține că suntem pe punctul de a ajunge la un acord negociat”, a adăugat el.