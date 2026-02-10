Kremlinul afirmă că Rusia este gata să reia dialogul cu Franţa la nivel prezidenţial pentru a încheia războiul din Ucraina

Vladimir Putin, liderul Rusiei, alături de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului şi Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Sursa colaj foto: Hepta

Kremlinul a declarat marţi că Rusia este pregătită să reia dialogul cu Franţa la nivel prezidenţial, după ce preşedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat că, în opinia sa, Europa ar trebui să reia dialogul direct cu liderul rus, Vladimir Putin, în efortul de a se găsi o soluţie pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează dpa, conform Agerpres.

"Putem confirma că au existat contacte care, dacă este necesar şi dorit, vor ajuta la reluarea destul de promptă a dialogului la cel mai înalt nivel", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţia de ştiri rusă Interfax.

"Am spus de mult timp că este ilogic, contraproductiv şi dăunător pentru toate părţile să reducem relaţiile noastre la zero", a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Referitor la disponibilitatea lui Macron pentru discuţii directe între europeni şi Putin, Peskov a spus: "Acest lucru ne impresionează".

Putin a afirmat în repetate rânduri că nu Rusia a întrerupt contactele, ci statele UE.

Macron a declarat într-un interviu acordat mai multor ziare europene, între care Süddeutsche Zeitung şi Le Monde, publicat marţi, că Europa nu poate delega Washingtonului discuţiile cu Rusia.

"Trebuie să fie posibilă reluarea dialogului cu Rusia. De ce? Pentru că în ziua în care vom avea pace, această pace va viza şi Europa", a spus Macron. "Am restabilit canalele de discuţii la un nivel tehnic", a mai spus el.

O abordare europeană bine organizată este necesară, a afirmat Macron. Nu ar trebui să existe "prea mulţi interlocutori", a spus Macron, întrebat dacă el este cel care doreşte să vorbească cu Putin.

Consilierul pe probleme de politică externă al lui Macron, Emmanuel Bonne, a călătorit recent la Moscova. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că acest demers a fost unul coordonat.