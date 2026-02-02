Kremlinul exclude o întâlnire Putin - Zelenski în altă parte decât Moscova, după ce preşedintele Ucrainei a refuzat să meargă în Rusia

Kremlinul exclude o întâlnire Putin - Zelenski în altă parte decât Moscova. FOTO Colaj Hepta/Getty Images

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, luni, că negocierile dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pot avea loc doar la Moscova. El a adăugat că Rusia nu va lua în considerare alte locuri pentru discuții directe între cei doi lideri, notează Kiev Post. Zelenski a declarat deja că-i este imposibil să meargă la Moscova.

Peskov a mai spus că sunt programate discuții trilaterale separate pentru joi-vineri la Abu Dhabi. Întâlnirea a fost amânată de duminică din cauza programării suplimentare între cele trei părți.

După discuțiile dintre delegațiile ucraineană, rusă și americană la Abu Dhabi, Statele Unite nu au exclus o posibilă întâlnire Zelenski-Putin în viitorul apropiat.

Pe 23 şi 24 ianuarie, un prim ciclu de negocieri a avut loc în capitala Emiratelor între reprezentanți ucraineni, ruşi şi americani.

Acestea au fost primele discuții directe între Kiev, Moscova şi Washington, derulate pe baza planului american de a pune capăt războiului.

Zelenski spune că e necesară o întâlnire personală cu Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că rezolvarea problemei teritoriale în negocierile cu Rusia este imposibilă fără o întâlnire personală cu Vladimir Putin. „Fără un contact direct la nivel de conducere, va fi imposibil să se ajungă la un acord privind problemele teritoriale”, a declarat Zelenski, scrie The Moscow Times.

„Desigur, este imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este același lucru cu întâlnirea cu Putin la Kiev. Îl pot invita și pe el la Kiev; să vină. Îl invit public, dacă îndrăzneşte, desigur”, a spus președintele.