Zelenski spune că e necesară o întâlnire personală cu Putin pentru un acord privind teritoriile: Fără contact direct va fi imposibil

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că rezolvarea problemei teritoriale în negocierile cu Rusia este imposibilă fără o întâlnire personală cu Vladimir Putin. „Fără un contact direct la nivel de conducere, va fi imposibil să se ajungă la un acord privind problemele teritoriale”, a declarat Zelenski, scrie The Moscow Times.

El a adăugat că Ucraina rămâne deschisă negocierilor care implică Rusia și Statele Unite și insistă asupra necesității prezenței Europei în etapele cheie ale consultărilor. Șeful statului a menționat, de asemenea, că Kievul mizează pe garanții de securitate din partea Statelor Unite și a UE, precum și pe progrese către aderarea la UE.

„Aceste elemente fac parte dintr-un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului, care include măsuri de redresare”, a subliniat Zelenski.

Anterior, pe 27 ianuarie, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha‎, a vorbit despre disponibilitatea președintelui ucrainean pentru o astfel de întâlnire, în cadrul căreia se vor discuta teritoriile și controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporijie.

Ca răspuns, secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov, a declarat pe 29 ianuarie că Kremlinul ia în considerare doar Moscova ca posibil loc pentru întâlnire. Comentând această inițiativă, Zelenski a subliniat imposibilitatea.

„Desigur, este imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este același lucru cu întâlnirea cu Putin la Kiev. Îl pot invita și pe el la Kiev; să vină. Îl invit public, dacă decide, desigur”, a spus președintele.

Procesul de negociere s-a intensificat în urma consultărilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, care au avut loc la Abu Dhabi în perioada 23-24 ianuarie. Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a numit discuțiile constructive. Partea ucraineană a declarat că părțile au abordat toate punctele planului de pace în timpul discuțiilor, dar problema teritorială rămâne nerezolvată.

Anterior, pe septembrie 2025, Vladimir Putin și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu Zelenski la Moscova, dar s-a îndoit de fezabilitatea unei astfel de întâlniri. Președintele ucrainean a refuzat apoi să călătorească în capitala Rusiei, propunând în schimb o întâlnire la Kiev, subliniind că Putin, făcând propuneri evident nerealiste, a vrut pur și simplu să creeze aparența unei dorințe de a se angaja într-un dialog cu Statele Unite.

Putin și-a exprimat în repetate rânduri îndoielile cu privire la legitimitatea lui Zelenski după expirarea mandatului său constituțional în 2024. Partea ucraineană, ca răspuns, a subliniat că prevederea constituțională care interzice alegerile în timpul legii marțiale păstrează puterile președintelui în exercițiu.