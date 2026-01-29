Rusia insistă ca Zelenski să vină la Moscova „dacă vrea să discute cu Putin”: „I se va garanta securitatea”

Kremlinul îi reproșează lui Zelenski că nu a răspuns "invitației" de a veni la Moscova. Foto: Getty Images

Kremlinul a anunțat joi că Rusia şi-a reiterat "invitaţia" adresată în ajun preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, de a veni la Moscova pentru discuţii de pace, în contextul eforturilor de mediere ale Statelor Unite, scrie Agerpres, care citează presa internațională.

"Deocamdată vorbim despre Moscova", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, referitor la locul unei posibile întâlniri Putin - Zelenski.

Peskov i-a reproșat președintelui ucrainean că nu a reacţionat la invitaţia ce i-a fost adresată cu o zi în urmă, de a veni în capitala rusă.

Volodimir Zelenski a respins o invitaţie similară anul trecut, spunând că nu poate merge în capitala unei naţiuni care lansează zilnic rachete asupra ţării sale.

La momentul respectiv, el sugerase, în schimb, ca Putin să vină la Kiev.

Înaintea comentariilor de joi, de la Kremlin, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a declarat că preşedintele Volodimir Zelenski este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a discuta cu privire la cele mai sensibile probleme care împiedică avansarea negocierilor.

Conform estimărilor, la o astfel de discuție ar putea fi abordate pretențiile teritoriale ruse legate de Donbas şi statutul centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub controlul Moscovei.

Kremlinul îi adresează lui Zelenski două "invitații" la Moscova în două zile

Kremlinul şi-a reiterat invitaţia făcută lui Zelenski la câteva ore după ce a refuzat să comenteze speculaţii potrivit cărora Moscova şi Kievul ar fi convenit să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice.

Discuţiile de pace mediate de Washington la Abu Dhabi, care au avut loc weekendul trecut, au readus în atenția internațională perspectiva unui acord de pace.

Însă diferenţele profunde între poziţiile de negociere ale Rusiei şi Ucrainei persistă, iar luptele acerbe continuă să facă ravagii pe front, în timp ce Kievul se confruntă cu întreruperi masive de curent provocate de recentele atacuri cu rachete lansate de Moscova.

Un responsabil american a declarat sâmbătă, sub rezerva anonimatului, publicației Axios că Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin sunt "foarte aproape" de a stabili, în urma discuţiilor mediate de SUA.

Noi discuții ruso-ucrainene la Abu Dhabi. Un consilier rus spune că lui Zelenski i s-ar garanta "securitatea" la Moscova

O nouă rundă de discuţii la Abu Dhabi între delegaţiile de negociatori rusă şi ucraineană este programată pentru duminică, iar preşedintele american Donald Trump - care insistă asupra unui acord pentru a se pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa, de la cel de-al Doilea Război Mondial- a declarat marţi că se întâmplă "lucruri foarte bune" în acest proces.

O eventuală întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski "trebuie să fie bine pregătită şi să se axeze pe obţinerea de rezultate", a declarat miercuri Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului în probleme de politică externă.

Uşakov a afirmat că Rusia îi va garanta securitatea preşedintelui ucrainean, dacă se decide să vină la Moscova.

Secretarul de stat american Marco Rubio a numit miercuri dezacordul celor două părţi cu privire la problema teritorială drept singura problemă majoră "foarte dificil" de rezolvat.

Rusia doreşte ca forţele ucrainene să se retragă din aproximativ 20% din întinderea regiunii Doneţk, acestea fiind teritorii pe care armata rusă nu le controlează.

Kievul a replicat că nu vrea să cedeze Moscovei teritorii pe care nu le-a câştigat pe câmpul de luptă şi care ar putea servi în viitor drept platformă pentru forţele ruse pentru noi atacuri pe teritoriul Ucrainei.