Kremlinul nu mai vrea negocieri de pace în Elveția. "Încrederea Rusiei pentru discuții-cheie acolo e aproape epuizată"

Imagine din prima zi de discuții trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia de la Geneva. Foto: Getty Images

Rusia și-a pierdut aproape în totalitate încrederea în Elveția ca loc de desfășurare a unor contacte politice importante, a declarat ambasadorul rus la Berna, Serghei Garmonin. Declarația vine după informațiile potrivit cărora Ministerul elvețian de Externe este pregătit să găzduiască următoarea rundă de negocieri privind încheierea războiului din Ucraina.

"Disponibilitatea Elveției de a-și oferi bunele oficii nu înseamnă că Rusia este pregătită să le folosească. Încrederea noastră în Elveția ca loc pentru contacte politice importante este aproape epuizată", a declarat diplomatul rus pentru agenția rusă de stat.

Ambasadorul a precizat că poziția Moscovei față de politica externă a Elveției nu s-a schimbat și a acuzat Berna că a dus în mod constant o politică neprietenenoasă față de Rusia.

El a invocat inclusiv "înghețarea ilegală a activelor rusești" și faptul că Elveția a adoptat aproape toate sancțiunile impuse Moscovei de Statele Unite și Uniunea Europeană.

"Prin urmare, Elveția a renunțat la neutralitatea sa. Acest lucru nu poate să nu influențeze modul în care abordăm relațiile cu această țară", a spus Garmonin.

Cele mai recente negocieri trilaterale între Rusia, Statele Unite și Ucraina au avut loc la Geneva, în perioada 17 - 18 februarie 2026. Discuțiile au fost intermediate de administrația americană și au reprezentat o nouă încercare de a găsi o soluție diplomatică pentru încheierea războiului. La deschiderea negocierilor, reprezentanții elvețieni au oferit cadrul pentru dialog, dar Elveția nu a participat propriu-zis la negocieri.

La finalul celor două zile de discuții nu a fost anunțat niciun acord major. Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a descris negocierile drept "dificile, dar constructive", în timp ce autoritățile ucrainene au transmis că progresele au fost limitate. Cele două părți au convenit să continue contactele, fără să stabilească atunci o dată pentru următoarea rundă.

Poziția Elveției a devenit tot mai controversată în relația cu Moscova. Rusia consideră că sancțiunile și măsurile adoptate împotriva sa sunt incompatibile cu statutul de neutralitate pe care Berna îl revendică.